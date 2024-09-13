رحلة العمر..ركاب يكشفون تجربة العيش على متن سفينة سياحية لتسعة أشهر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في غضون أسابيع من انطلاق رحلة عالمية تابعة لخطوط "رويال كاريبيان" البحرية، استمرت تسعة أشهر في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023، أصبحت التجربة محور تركيز وسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ غير متوقع.

واستحوذت فكرة قضاء تسعة أشهر على متن سفينة " Serenade of the Seas"، ويبلغ عمرها عقدين، والإبحار إلى أكثر من 60 وجهة مع المئات من الغرباء، على خيال الجمهور حينما بدأ الركاب في نشر تجاربهم عبر منصة "تيك توك".

وانتهت الرحلة وأخيرًا بعد تسعة أشهر، ووصلت إلى الميناء الأخير في مدينة ميامي بأمريكا في 10 سبتمبر/أيلول.

وبمناسبة انتهاء الرحلة، تحدثت CNN مع الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لمعرفة كيف كانت التجربة.

وجهة نظر الركاب

وصلت الرحلة البحرية التابعة لخطوط "رويال كاريبيان" لنهايتها بعد 9 أشهر. Credit: Dan Lamont/Royal Caribbean

تنوّع الركاب الذين وثقوا الرحلة البحرية على "تيك توك" بين أرمل خمسيني سافر لوحده، يُدعى أنتوني ماكويليامز، وكان يهدف إلى إلهام متابعيه لعيش الحياة على أكمل وجه، ومؤثرة من جنوب إفريقيا تبلغ من العمر 26 عامًا، تُدعى أميكي أوستويزن، وثقت الجانب الأنيق للتجربة.

وتواجد بين الركاب الثنائي جو وأودري مارتوتشي، وقد دخلا حديثّا إلى عالم وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أثبتت شقيقتان في الأربعينيات من العمر، وهما براندي ليك وشانون ماري ليك، أنّ عيش الأشقاء مع بعضهم البعض من دون الشعور بالجنون أمر ممكن.

أصبح بعض ركاب السفينة من مشاهير منصة "تيك توك" لتوثيقهم لتجاربهم. Credit: Angie Linderman

وقالت مستخدمة بريطانية لوسائل التواصل الاجتماعي، وتُدعى بيث آن فليتشر، التي قامت بتوثيق تجربة الرحلة البحرية عبر حسابها الخاص على منصة "تيك توك": "أنت تضع كل هؤلاء الأشخاص على متن سفينة لمدة تسعة أشهر، وعندما يتواجدون في المحيط، ويبحرون، لا يوجد مفر آخر".

ما الذي يمكن أن يحدث؟

كانت المؤثرة، أميكي أوستويزن، من بين ركاب السفينة. Credit: Amike Oosthuizen

ولم تتفاجأ فليتشر من جاذبية الرحلة البحرية، وقالت لـCNN: "إذا كنت مهتمًا بالسفر، وبعلم النفس، والناس، فما الذي يمكن أن تريده أكثر من ذلك؟"، مضيفةً أنّ الأمر كان أشبه ببرامج تلفزيون الواقع.

ومع ذلك، شكلت الضجة الكبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا غير متوقعًا، وأُصيب بعض المسافرين مثل أوستويزن، التي تمتعت بحضور كبير على "تيك توك"، بالصدمة.

وأُعلن عن حالة وفاة شخص واحد على الأقل على متن السفينة، ولكن وفاة الركاب المسنين لأسباب طبيعية في رحلة تستغرق أشهرًا بمثابة أمر متوقع إلى حدٍ ما.

بناء الصداقات

نشأت صداقة بين براندي ليك وأنتوني ماكويليامز خلال الرحلة. Credit: Anthony Antoine McWilliams

قام العديد من الركاب بتسليط الضوء على الصداقات والمجتمع كجزء لا يتجزأ من تجربتهم على متن السفينة، مثل الراكبين ماكويليامز براندي وشانون ليك، الذين جمعتهماعلاقة صداقة قوية.

يشعر كلا من جو وأودري مارتوتشي بالامتنان لهذه التجربة، ولكنها كانت مُتعِبة في بعض الأحيان. Credit: Joe and Audrey Martucci

ورغم أنّ العيش في إجازة دائمة قد يبدو جذابًا، إلا أنّه لم يكن سهلاً دائمًا، بحسب ما ذكره بعض المسافرين، إذ أوضح الثنائي جو وأودري مارتوتشي أكّدا أنّهما شعرا "بالإرهاق بعض الشيء أثناء قضاء الإجازة".

وافتقد الثنائي لأطفالهما، وقال جو: "تسعة أشهر فترة طويلة للغاية.. لن أقوم برحلة بحرية مدتها تسعة أشهر متتالية مرة أخرى".

رحلة العمر

وأشارت ليك إلى كل محطات الرحلة كانت ممتعة، ولكن الفترة التي قضتها على متن السفينة في القارة القطبية الجنوبية كانت مميزة بشكلٍ خاص.

وهناك رحلات بحرية عالمية أخرى في المستقبل، مثل الرحلات التي تستغرق أربعة أشهر، والتي تشغلها خطوط "MSC Cruises"، و " Princess Cruises" البحرية.

ولم تستجب خطوط "رويال كاريبيان" البحرية لطلب CNN للتعليق على أي خطط مستقبلية لرحلات بحرية مدتها تسعة أشهر.

وأكّدت فليتشر: "لا أعتقد أنّ أي شيء سيحظى بشهرة الرحلة البحرية التي استغرقت تسعة أشهر قط".