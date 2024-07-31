لـ3 أعوام.. رحلة بحرية منتظرة تتعرض لتأخير مدته شهرين

شاهد..داخل سفينة بـ"رحلة بحرية إلى لا مكان"

رحلة بحرية تجريبية في أمريكا تقرّب الصناعة من استئناف عملياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—في البداية، تم الإعلان عن رحلة بحرية مدتها ثلاث سنوات، لكنّها لم تبحر قط. والآن، قامت شركة أخرى، تسعى كي تكون الأولى في تقديم رحلة بحرية سكنية حول العالم بسعرٍ معقول، بتأخير موعد المغادرة مدة شهرين.

كان مقرّرًا أن تغادر سفينة " Villa Vie Residences" مدينة بلفاست في 30 مايو/ أيار.

لكن بعد مواجهة عدد من العوائق غير المتوقعة، لا تزال سفينة " Villa Vie Odyssey" في المدينة الأيرلندية الشمالية.

ونُقِل الركاب إلى منازلهم بالطائرة لانتظار موعد مغادرة جديد.

تأخرت رحلة سفينة "Villa Vie Odyssey" لشهرين تقريبًا. Credit: Villa Vie Residences

ويتوقّع الآن أن تنطلق الرحلة البحرية في 30 يوليو/تموز، ولكنها قد تتأخر ليوم أو اثنين، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي، ميكائيل بيترسون لـCNN في 27 يوليو/تموز.

وقال بيترسون: "سننطلق في الأسبوع المقبل بالتأكيد".

وأفاد بيترسون أنّ المشكلة الأولية المتعلقة بخزانات المياه الرمادية تحولت إلى مشكلة أكبر عندما علمت الشركة أنّ السفينة تحتاج أيضًا إلى مخزون جديد من الدفات.

واشترت " Villa Vie" السفينة من شركة "Fred. Olsen Cruise Lines"، التي كانت قد أطلقت عليها اسم " Braemar".

وأوضح بيترسون أنّ الجدول الزمني الضيق المقرر بين استلام السفينة ووضعها على الماء لم يترك مجالًا للأعمال الكبرى.

انتظار الضيوف

تم تجديد هذه السفينة استعدادًا لاستقبال ركابها. Credit: Villa Vie Residences

في البداية، تم إرسال العملاء الذين كانوا ينتظرون الصعود على متن السفينة في بلفاست إلى رحلات بحرية أوروبية أخرى، بحسب بيترسون، ولكن "عندما حدث الموقف مع الدفة، قمنا بنقل الجميع إلى منازلهم وقلنا إنّنا سنعيد الجميع عندما يكون لدينا موعد".

وبالنسبة للمتشككين الذين يخشون أن يكون هذا بمثابة تكرار لحالة رحلة "Life at Sea"، التي انهارت قبل أيام من موعد المغادرة المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن بيترسون (الذي كان جزءًا من فريق إطلاق "Life at Sea"، قبل مغادرته الشركة في عام 2022) يقول إنّ السفينة الآن خارج الحوض الجاف وتنتظر شهادتين نهائيتين.

وأكّد بيترسون أنّ السفينة "في حالة جيدة، وسنكون قادرين على تقديم تجربة أفضل".

لكن ماذا يحصل لمسار الرحلة الذي وعد بأن يلاحق موسم الصيف حول العالم؟

أشار بيترسون إلى أنّهم قد يضطرون إلى تخطي زيارة جزر الفارو في حال تعرضوا إلى المزيد من التأخير.