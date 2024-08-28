"كان الأمر جنونيًا".. شاهد لحظة عبور أمريكيين ممرًّا مائيًّا غرقت فيه مئات السفن بسبب أمواجه العاتية

سياحة
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وسط أمواج هائجة.. شاهد لحظة عبور أمريكيان ممرًّا مائيًّا "مميتًا"

هل تجرؤ على عبور هذا الممر المائي الذي غرقت فيه مئات السفن بسبب أمواجه القوية؟

يبلغ عرض نهر "دريك" حوالي 600 ميل (966 كيلومترًا تقريبًا) ويصل عمقه إلى 4 أميال (6 آلاف متر)، وهو عبارة عن جسم ضخم من الماء.

وكان مدونا السفر الأمريكيان، لينا وديفيد ستوك، يتحلان بجرأة كبيرة لعبوره 8 مرّات خلال زيارتهما لقارة أنتارتيكا.

وقال الثنائي الأمريكي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يمكن عيش 4 مواسم مختلفة أثناء عبور ممر دريك. ورغم أن التجربة قد تبدو مخيفة، إلا أن ذلك يجب ألا يمنعك من خوض هذه المغامرة الرائعة".