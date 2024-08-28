هل تجرؤ على عبور هذا الممر المائي الذي غرقت فيه مئات السفن بسبب أمواجه القوية؟

يبلغ عرض نهر "دريك" حوالي 600 ميل (966 كيلومترًا تقريبًا) ويصل عمقه إلى 4 أميال (6 آلاف متر)، وهو عبارة عن جسم ضخم من الماء.

وكان مدونا السفر الأمريكيان، لينا وديفيد ستوك، يتحلان بجرأة كبيرة لعبوره 8 مرّات خلال زيارتهما لقارة أنتارتيكا.

وقال الثنائي الأمريكي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يمكن عيش 4 مواسم مختلفة أثناء عبور ممر دريك. ورغم أن التجربة قد تبدو مخيفة، إلا أن ذلك يجب ألا يمنعك من خوض هذه المغامرة الرائعة".