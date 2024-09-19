منها بدول عربية.. الكشف عن أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن البدايات سهلة بالنسبة لفندق "كابيلا بانكوك" في تايلاند، إذ افتُتح في عام 2020، أي أول عام من جائحة كورونا التي أثّرت على صناعة الضيافة.
ومع ذلك، وبعد أربع سنوات فقط، احتل هذا الملاذ المطل على نهر "تشاو فرايا" المركز الأول في النسخة الثانية من قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم، والتي أُعلن عنها خلال حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الثلاثاء.
وتتميز جميع غرف الفندق البالغ عددها 101 غرفة بكونها فسيحة ومليئة بالضوء، مع ذلك، تشكل الفلل الواقعة على ضفاف النهر، التي تحتوي جميعها على حدائق خاصة وحمامات سباحة، ميزة فريدة بهذا الفندق من فئة الخمس نجوم الواقع في أقدم حي في تايلاند.
وقال المدير العام للفندق، جون بلانكو، لـ CNN، بعد الحفل: "عندما تأتي إلى بانكوك، ستجدها مجنونة، وفوضوية، ومبهجة، وصاخبة، ولكن عندما تأتي إلى الفندق، ستجد نفسك في لحظة من الهدوء".
النجاح الآسيوي
كان فندق "كابيلا بانكوك" واحدًا من بين أربعة فنادق في العاصمة التايلاندية وصلت إلى قائمة أفضل 50 فندقًا، إذ احتل فندق "ماندارين أورينتال بانكوك" وفندق "فورسيزونز بانكوك" المركزين الـ12 والـ14 على التوالي في القائمة، بينما جاء فندق "ذا سيام" في المركز الـ26.
وقد كانت ليلة آسيوية إلى حدٍ كبير، إذ أنّ 7 من أفضل 10 فنادق كانت من المنطقة.
وحصد فندق "روزوود" في هونغ كونغ المركز الثالث، بينما احتل فندق "ذا أبر هاوس" المركز الخامس، وجاء فندق "رافلز سنغافورة" الذي يبلغ عمره 137 عامًا في المركز السادس.
وجاء فندق "سونيفا فوشي" في جزر المالديف في المركز الثامن، كما أنّه فاز بجائزة "Lost Explorer" لأفضل فندق شاطئي لعام 2024.
ونال فندق "بولغاري طوكيو"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب مكونة من 45 طابقاً، والذي يحتل المركز الـ22 على القائمة، جائزة "Nikka" لأفضل فندق جديد لعام 2024.
فنادق شهيرة من بقية العالم
حصد الفندق الإيطالي المطل على بحيرة "كومو"، "باسالاكوا"، المركز الثاني، وكان الفندق قد احتل المركز الأول في القائمة العام الماضي.
وصعد فندق "شيفال بلانك" في باريس، الذي تبلغ تكلفة الإقامة به 3 آلاف دولار في الليلة، إلى المركز الرابع هذا العام.
وفي منطقة الشرق الأوسط، صعد منتجع "أتلانتس ذا رويال" العملاق في دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى المركز التاسع هذا العام، وحصد جائزة "Highest Climber Award"، ويُعد فندق "ذا لانا"، في المركز الـ23، بمثابة قصة نجاح أخرى من الإمارة.
وفي إفريقيا، تصدرت المغرب القائمة بفضل فندقين في مراكش، وهما فندق "المأمونية" في المركز الـ31، وفندق "رويال منصور" في المركز الـ38.
وفي تركيا، فاز فندق "بينينسولا إسطنبول"، الذي افتُتح على ضفاف مضيق البوسفور في إسطنبول العام الماضي، بجائزة "One to Watch Award" لـ"American Express".
إليكم أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2024:
- فندق "كابيلا بانكوك"، تايلاند
- فندق "باسالاكوا"، إيطاليا
- فندق "روزوود"، هونغ كونغ
- فندق "شيفال بلانك"، فرنسا
- فندق "ذا أبر هاوس"، هونغ كونغ
- فندق "رافلز سنغافورة"
- فندق "أمان طوكيو"، اليابان
- منتجع "سونيفا فوشي"، جزر المالديف
- منتجع "أتلانتس ذا رويال"، الإمارات العربية المتحدة
- فندق "نيهي سومبا"، إندونيسيا
- فندق "كلاريدجز"، بريطانيا
- فندق "ماندارين أورينتال بانكوك"، تايلاند
- فندق "رافلز لندن آت ذي أو دبليو أو"، بريطانيا
- فندق "فورسيزونز بانكوك"، تايلاند
- فندق "دي كريون"، فرنسا
- فندق "شابلي يوكاتان"، المكسيك
- فندق "دو كاب إيدن روك"، فرنسا
- منتجع "بلموند ماروما"، المكسيك
- فندق "فورسيزونز فيرينزيه"، إيطاليا
- فندق "بورجو سانتاندريا"، إيطاليا
- فندق "ديسا بوتاتو هيد"، بالي
- فندق "بولغاري طوكيو"، اليابان
- فندق "ذا لانا"، الإمارات العربية المتحدة
- فندق" روزوود ساو باولو"، البرازيل
- فندق "ذا كاليل"، أستراليا
- فندق "ذا سيام"، تايلاند
- فندق "بارك حياة كيوتو"، اليابان
- فندق "ماونت نيلسون"، جنوب إفريقيا
- فندق "ون آند أونلي ماندارينا"، المكسيك
- فندق "ذا كارلايل"، أمريكا
- فندق "المأمونية"، المغرب
- فندق "فورسيزنز مدريد"، إسبانيا
- فندق "كابيلا سنغافورة"
- فندق "فورسيزونز آت ذي سورف كلوب"، أمريكا
- فندق "بيل-إير"، أمريكا
- فندق "إيدن روك"، سانت بارتيليمي
- فندق "أمان نيويورك"، أمريكا
- فندق "رويال منصور"، المغرب
- فندق "أمانجالا"، سريلانكا
- فندق "لو بريستول باريس"، فرنسا
- فندق "جلين إيجلز"، أسكتلندا
- فندق "كاستيلو دي ريشيو"، إيطاليا
- منتجع "سوجان جاواي"، الهند
- "سينجيتا لودجيز" في حديقة "كروجر" الوطنية، جنوب إفريقيا
- فندق "سيكس سينسيز زيغي باي"، سلطنة عُمان
- فندق "ذا كونوت"، بريطانيا
- منتجع "ذا براندو"، بولينيزيا الفرنسية
- فندق "إسينسيا"، المكسيك
- فندق "ذا تاسمان"، أستراليا
- جزيرة "كوكومو" الخاصة، فيجي