منها بدول عربية.. الكشف عن أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2024

لا توجد غرفتين متشابهتين.. فندق بديكور غريب يجذب السياح من حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن البدايات سهلة بالنسبة لفندق "كابيلا بانكوك" في تايلاند، إذ افتُتح في عام 2020، أي أول عام من جائحة كورونا التي أثّرت على صناعة الضيافة.

ومع ذلك، وبعد أربع سنوات فقط، احتل هذا الملاذ المطل على نهر "تشاو فرايا" المركز الأول في النسخة الثانية من قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم، والتي أُعلن عنها خلال حفل توزيع الجوائز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الثلاثاء.

وقع الاختيار فندق كابيلا بانكوك في تايلاند كأفضل فندق ضمن قائمة أفضل 50 فندقًا في العالم Credit: Courtesy Capella Bangkok

وتتميز جميع غرف الفندق البالغ عددها 101 غرفة بكونها فسيحة ومليئة بالضوء، مع ذلك، تشكل الفلل الواقعة على ضفاف النهر، التي تحتوي جميعها على حدائق خاصة وحمامات سباحة، ميزة فريدة بهذا الفندق من فئة الخمس نجوم الواقع في أقدم حي في تايلاند.

وقال المدير العام للفندق، جون بلانكو، لـ CNN، بعد الحفل: "عندما تأتي إلى بانكوك، ستجدها مجنونة، وفوضوية، ومبهجة، وصاخبة، ولكن عندما تأتي إلى الفندق، ستجد نفسك في لحظة من الهدوء".

منتجع سونيفا فوشي يقع في قلب جزيرة با أتول في جزر المالديف Credit: Courtesy Soneva Fushi

النجاح الآسيوي

فندق روزوود هونغ كونغ Credit: Courtesy Rosewood Hong Kong

كان فندق "كابيلا بانكوك" واحدًا من بين أربعة فنادق في العاصمة التايلاندية وصلت إلى قائمة أفضل 50 فندقًا، إذ احتل فندق "ماندارين أورينتال بانكوك" وفندق "فورسيزونز بانكوك" المركزين الـ12 والـ14 على التوالي في القائمة، بينما جاء فندق "ذا سيام" في المركز الـ26.

وقد كانت ليلة آسيوية إلى حدٍ كبير، إذ أنّ 7 من أفضل 10 فنادق كانت من المنطقة.

وحصد فندق "روزوود" في هونغ كونغ المركز الثالث، بينما احتل فندق "ذا أبر هاوس" المركز الخامس، وجاء فندق "رافلز سنغافورة" الذي يبلغ عمره 137 عامًا في المركز السادس.

فندق رافلز سنغافورة Credit: Courtesy Raffles Hotel Singapore

وجاء فندق "سونيفا فوشي" في جزر المالديف في المركز الثامن، كما أنّه فاز بجائزة "Lost Explorer" لأفضل فندق شاطئي لعام 2024.

ونال فندق "بولغاري طوكيو"، وهو عبارة عن ناطحة سحاب مكونة من 45 طابقاً، والذي يحتل المركز الـ22 على القائمة، جائزة "Nikka" لأفضل فندق جديد لعام 2024.

فنادق شهيرة من بقية العالم

فندق باسالاكوا في إيطاليا Credit: Courtesy Passalacqua

حصد الفندق الإيطالي المطل على بحيرة "كومو"، "باسالاكوا"، المركز الثاني، وكان الفندق قد احتل المركز الأول في القائمة العام الماضي.

وصعد فندق "شيفال بلانك" في باريس، الذي تبلغ تكلفة الإقامة به 3 آلاف دولار في الليلة، إلى المركز الرابع هذا العام.

وفي منطقة الشرق الأوسط، صعد منتجع "أتلانتس ذا رويال" العملاق في دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى المركز التاسع هذا العام، وحصد جائزة "Highest Climber Award"، ويُعد فندق "ذا لانا"، في المركز الـ23، بمثابة قصة نجاح أخرى من الإمارة.

وفي إفريقيا، تصدرت المغرب القائمة بفضل فندقين في مراكش، وهما فندق "المأمونية" في المركز الـ31، وفندق "رويال منصور" في المركز الـ38.

وفي تركيا، فاز فندق "بينينسولا إسطنبول"، الذي افتُتح على ضفاف مضيق البوسفور في إسطنبول العام الماضي، بجائزة "One to Watch Award" لـ"American Express".

إليكم أفضل 50 فندقًا في العالم لعام 2024: