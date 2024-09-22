في السعودية.. مصور يوثق صورة محركة للخيال بين فريسة ومفترس

في السعودية..مصور يوثق سربًا من طيور اللقلق تحلق بشكل ساحر بسماء نيوم

داخل مقهى لطيور البوم في أبوظبي.."الأول" من نوعه بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يُعد التعرض للافتراس أمرًا لا مفر منه في الطبيعة، وهو جزء من دورة الحياة.

ووثق المصور السعودي، إسماعيل المعيوف، واحدة من بين هذه المشاهد في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، والتي جمعت بين طائر وحشرة غير محظوظة.

وثق المصور، إسماعيل المعيوف، هذه الصورة في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية. Credit: Ismail Al Mayof

وعند الحديث عن هذه الصورة، قال المعيوف في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّها "من المشاهد المقرّبة لقلبي للغاية. وتلك النظرات الحادة والقوية للطائر والانكسار والضعف للنملة، كل ذلك التضاد يعطي قوة للصورة، وهي تداعب المشاعر".

يهوى المصور توثيق الحياة البرية. Credit: Ismail Al Mayof

ووثق المعيوف، وهو من هواة تصوير الطيور والحياة البرية، هذا المشهد أثناء مراقبة الطيور المهاجرة.

ويرى المصور أنّ ما لفت الانتباه لهذا المشهد هو كونه يخلق مشهدًا "يحرك الخيال بسيناريو وحوار بين الفريسة والمفترس، وكأنّ تلك النملة تستعطفه وتترجاه بأن يتركها لحال سبيلها، ولكن دورة الحياة لها قوانينها".

من الصور الساحرة التي وثقها المصور. Credit: Ismail Al Mayof

وبدأ المصور مهنته في التصوير في عام 2012، وهو عضو في جماعة حماية ورصد الطيور.

وحاز المعيوف على عدة جوائز في مختلف المسابقات، ومن ضمنها جائزة أفضل صورة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88 التابعة لجمعية الثقافة والفنون بجدة في عام 2018.

شارك المصور بأعماله في بعض المعارض المحلية والدولية. Credit: Ismail Al Mayof

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" في عام 2022، تشكل المملكة موطنًا لأكثر من 500 نوع من الطيور، بينما يقدر أنّ عدد أنواع الطيور المهاجرة فيها يتجاوز الـ260 نوعًا تقريبًا.