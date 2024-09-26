من قلب غابات جبلية.. مصور يوثق شلالًا ساحرًا بسلطنة عُمان

بين أحضان غابات جبلية.. طبيعة هذا الشلال تفوق الخيال في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تبدو هذه المشاهد الساحرة وكأنّها تخرج من لوحة فنيّة، إلّا أنّها ليست بعيدة المنال، إذ تُوجد على أرض الواقع في سلطنة عُمان. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويُعدّ شلال عين "كور"، الذي يقع في وادي جردوم، أي غرب ولاية صلالة، من بين الوجهات السياحية الجميلة، التي تمتاز بمناظرها الطبيعية ومياهها المُتدّفقة من سفوح الجبال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العُمانية.

وكان المصور العُماني، ياسر الخزيمي، محظوظًا بما فيه الكفاية لرصده بطائرة "الدرون" الخاصة به.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اخترت تصوير الشلال لأنّه يمتاز بجمال الغابات الجبلية المحيطة به، ما يجعله مشهدًا يستحق التوثيق".

ومن بين أبرز التحديات التي واجهها الخزيمي خلال زيارته للشلال هي تضاريس المنطقة الوعرة، وضيق الطريق الجبلي إلى "عين كور"، والرطوبة العالية التي قد تؤثر على معدات التصوير.

وأضاف المصور العُماني أن بُعد موقع الشلال، يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الإرسال في بعض الأحيان.

ومع ذلك، حازت المشاهد التي صوّرها الخزيمي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل الاجتماعي. وتفاجأ كثيرون بجمال الشلال، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر.

وأوضح المصور العُماني: "أصف شلال عين كور بأنه تحفة طبيعية، حيث يتميز بجماله الهادئ وأجوائه الساحرة، التي تعكس التناغم بين الماء والطبيعة الخضراء المحيطة".

هل توّد مشاهدته على أرض الواقع؟

ينصح الخزيمي، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 9 سنوات، بزيارته خلال موسم الخريف، ويجب أخذ جميع إجراءات السلامة في عين الاعتبار بسبب تضاريس الموقع الصعبة.