أجهزة توقيت للمراحيض؟ موقع سياحي شهير في الصين يثير الجدل بحماماته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تضم كهوف "يونغانغ" البوذية في الصين 51 ألف تمثالًا نُحِتت في 252 كهفًا وزاوية منذ 1،500 عام تقريبًا، ويجعلها ذلك معلمًا جذابًا بلا شك.

لكن في الأيام الأخيرة، أصبحت الحمامات في هذا الموقع المدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، تحظى باهتمامٍ أكبر من معالمه.

ويُظهِر مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا عبر العديد من المنصات الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية مجموعة من أجهزة التوقيت المثبتة فوق صف من مقصورات المراحيض في حمام النساء، مع حصول كل مقصورة على عدّاد رقمي خاص بها.

وعندما تكون المقصورة فارغة، تعرض شاشة كلمة "فارغ" باللون الأخضر.

وفي حال استخدامها، تُظهر الشاشة مدة قفل الباب بالدقائق والثواني.

لن يطردوا الأشخاص أثناء الاستخدام

صورة تُظهر أجهزة التوقيت فوق الحمامات في موقع كهوف "يونغانغ" الشهير بالصين. Credit: Weibo

وبحسب ما ورد، التَقَطت زائرة الفيديو الأصلي وأرسلته إلى صحيفة "Xiaoxiang Morning Herald" المحلية المملوكة للدولة.

ونقلت الصحيفة عن الزائرة قولها: "لقد وجدتها (الحمامات) متقدمة جدًا من الناحية التكنولوجية حتّى لا تضطر إلى الوقوف في طابورٍ بالخارج، أو طرق باب الحمام".

وأضافت الزائرة: "لكنني وجدت الأمر محرجًا بعض الشيء أيضًا. شعرت وكأنني مُراقبة".

ووفقًا لما ورد، أخبر أحد الموظفين في الموقع السياحي صحيفة "Xioxiang Morning Herald" أنّه تم تركيب أجهزة ضبط الوقت للتعامل مع الزيادة في عدد الزوار بالمكان، ويشمل ذلك المرافق داخل الموقع.

ونقلت الصحيفة عن الموظف قوله إنّ أجهزة التوقيت "ليست هناك للتحكم في المدة التي يمكنك فيها استخدام الحمامات".

كما أضاف: "من المستحيل أن نطرد شخصًا ما (من الحمام) أثناء الاستخدام. ونحن لا نضع حدًا زمنيًا، مثل 5 أو 10 دقائق، للمدة التي يمكن للمرء استخدام المراحيض فيها".

وأفادت صحيفة "Nanchang Evening News" المملوكة للدولة، نقلاً عن أحد عمال الحديقة، أنّه تم تشغيل جهاز التوقيت منذ الأول من مايو/أيار من هذا العام، وهو إجراء وقائي في المقام الأول من أجل "ضمان رفاهية جميع الضيوف في حال استخدم بعض الضيوف المرحاض لفترةٍ طويلة، وحدثت حالة طارئة".

وأثار الخبر الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وأيّد بعض رواد الإنترنت عبر منصة المدونات الشهيرة "ويبو" أجهزة التوقيت الجديدة، وأشاروا إلى أنّها ستمنع الزوار من الجلوس على المرحاض، واستخدام هواتفهم المحمولة أثناء تواجدهم في الداخل.

وقال أحد مستخدمي الإنترنت: "المواقع السياحية ليست عبارة عن مكتب. من سيقضي وقته في المراحيض؟ هل الأمر ضروري حقًا؟".

وتساءل آخر: "لم لا ينفقون الأموال على بناء المزيد من الحمامات؟".

ورأى آخرون أنّ الأمر سيساعد أولئك الذين يواجهون حالات طبية طارئة فعلية، وقد لا يتمكنون من طلب المساعدة.

أرقام قياسية للزوار

تضم كهوف "يونغانغ" البوذية في الصين 51 ألف تمثالًا منحوتًا. Credit: Emeric Fohlen/NurPhoto/Getty Images

أُدرِجت كهوف "يونغانغ" البوذية ضمن مواقع اليونيسكو للتراث العالمي في عام 2001، وهي واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في مقاطعة شانكسي شمال الصين.

واستقبلت المنطقة، 3 ملايين زائر في عام 2023، وهو رقم قياسي للموقع السياحي.

ويمثل العدد زيادة كبيرة مقارنةً بثاني أكثر الأعوام ازدحامًا بالموقع، أي في عام 2019 (بـ 1.98 مليون زيارة).

ولم تقم كهوف "يونغانغ" البوذية بتحديث حماماتها فحسب.

وفي السنوات الأخيرة، قدم المسؤولون عروضًا جديدة، وأضافوا مناطق جذب صغيرة جديدة داخل المنطقة لتعزيز جاذبيتها.