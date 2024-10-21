بدء موسم السفر "السري" إلى أوروبا لهذه الفئة من المسافرين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون الصيف هو الموسم الأكثر شعبية للسياحة في أوروبا، لكنه لا يعِد بتجربة هادئة وممتعة.

فمن ينسى الاحتجاجات المناهضة للسياحة المفرطة التي وقعت هذا الصيف في مدينة برشلونة وجزيرة مايوركا الإسبانية، أو حرائق الغابات التي اجتاحت اليونان خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الأكثر سخونة على الإطلاق في البلاد؟

ويجب على المسافرين الذين يتطلعون إلى تجنب كل ذلك، فضلاً عن تقليل الجهد المبذول بدنيا وماديا، الالتزام بموسم السفر "السري" إلى أوروبا.

ومن منتصف أكتوبر/ تشرين الأول وحتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، يأتي موسم خارج فترة الذروة مع عدد أقل من الحشود، ودرجات حرارة أقل حدة في الأماكن التي تشهد حرارة شديدة خلال أشهر الصيف، فضلًا عن انخفاض أسعار تذاكر الطيران، والإقامة.

انخفاض الأسعار

لا تزال بلدة Kaštel Gomilica على ساحل كرواتيا مبهرة في الخريف Credit: ugurhan/iStockphoto/Getty Images

وتوضح هايلي بيرج، وهي خبيرة اقتصادية رائدة لدى منصة السفر "هوبر" أن "أرخص وقت للسفر إلى أوروبا يكون عادة من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر. حين تكون أسعار تذاكر الطيران أقل بنسبة 40% في المتوسط ​​من الأسعار في ذروة الصيف في يونيو".

وتكشف بيانات"هوبر" أن متوسط ​​سعر تذكرة الطيران إلى أوروبا من الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى 8 ديسمبر/كانون الأول يتراوح بين 560 و630 دولارا أميركيا، بانخفاض 9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، و5% مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها في عام 2019.

وتُظهِر البيانات أيضًا أن متوسط ​​أسعار الإقامة الليلية في أفضل 10 مدن للسفر في أوروبا (مثل أمستردام، وباريس، وميونيخ) ينخفض بنسبة 27% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بشهر يونيو/ حزيران، عندما تكون السياحة في ذروتها.

من جهتها، تشير كاتي ناسترو من منصة السفر "Going" إلى أن الفترة التي تفصل بين الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني وأول أسبوعين من ديسمبر/ كانون الأول تشكّل فترة مثالية أخرى لأسعار تذاكر الطيران من الولايات المتحدة وعروض الإقامة في الوجهات الأوروبية، واصفة هذه الفترة بأنها "الهدوء الذي يسبق العاصفة في سوق العطلات الشتوية".

ونصحت بمحاولة السفر قبل منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول، عندما تبدأ الأسعار في الارتفاع تدريجيا.

ويقول جاك إيزون، وهو مؤسس وكالة السفر "EMBARK Beyond"، إنه لاحظ مؤخرًا تحولًا بنسبة 22% من العملاء الذين كانوا يسافرون تقليديًا إلى أوروبا خلال أشهر الصيف لاختيار الزيارة خلال المواسم خارج فترة الذروة، أي الربيع أو الخريف.

ويعزو إيزون هذا الاتجاه إلى حقيقة أن الصيف أصبح حارًا بشكل لا يُطاق في العديد من الأماكن، كما أن الأسعار أصبحت أعلى بنحو يتراوح بين 40% و50% في الوجهات الأوروبية الشهيرة خلال الصيف، فضلًا عن معاناة هذه الأماكن من السياحة المفرطة.

تعتبر موناكو وجهة سياحية على مدار العام لكنها تكون أقل ازدحامًا في أواخر الخريف. Credit: Olivier Djiann/iStock Editorial/Getty Images

وتًعتبر مدريد، وبرشلونة، وأيرلندا من بين أفضل الأماكن التي يوجه إيزون إليها العملاء للسفر في الخريف.

وتعد إمارة موناكو، الواقعة على حدود الريفييرا الفرنسية وجهة خريف مثالية أخرى، وقال إيزون: "موناكو هي حقًا وجهة مناسبة طوال العام، مع طقس جميل ومعتدل حتى ديسمبر"، مضيفًا أن الدولة الصغيرة الواقعة على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط ​​تقدّم تجارب التسوق وتناول الطعام الرائع والوصول إلى الطبيعة الخلابة.

ولفتت مادلين ستيوبر، وهي مؤسسة مشاركة لمجموعة "Steuber" للسفر إلى أن المرونة في السفر خلال المرحلة الانتقالية بين موسمي الذروة والعمل، يمكن أن تؤدي إلى أفضل الأسعار في أماكن الإقامة الفاخرة بالإضافة إلى تجربة سفر أكثر إرضاءً بشكل عام.

وقالت: "نشجع عملائنا الذين يرغبون في السفر في ما نسميه فترة الأعياد، التي تحل في أواخر ديسمبر، على التفكير في تغيير مواعيد سفرهم إلى الأسبوع الذي يلي عيد الشكر وحتى أول أسبوعين من ديسمبر".

التفكير خارج نطاق الوجهات المعتادة

يتجول الناس بين الأكشاك في سوق عيد الميلاد في ساحة Place de la Cathédrale في مدينة ستراسبورغ بفرنسا. ويفتح السوق أبوابه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام Credit: Orietta Gaspari/iStock Unreleased/Getty Images

وذكرت بيرج أن لندن، وباريس، وروما تبقى من الوجهات الأوروبية الأكثر بحثًا للسفر بصرف النظر عن أي وقت خلال العام، بما في ذلك رحلات نهاية العام بين منتصف أكتوبر ومنتصف ديسمبر.

لكن الوجهات الأقل رواجا في أوروبا، والتي تظهر ارتفاعًا في الطلب، تشمل مرسيليا في جنوب فرنسا، وقبرص، وجزر فارو في الدنمارك، ولونجييربيين في أرخبيل سفالبارد النرويجي وهلسنكي، وذلك وفقًا لبيانات منصة "هوبر". وتقدم جميعها أسعار تذاكر طيران أقل من الولايات المتحدة في نهاية هذا العام مقارنة بالفترات ذاتها من العام الماضي، وفي عام 2019.

تزين أضواء الشفق القطبي السماء في جزر لوفوتن بالنرويج. Credit: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

وتظل المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​في جنوب فرنسا، واليونان، وقبرص معتدلة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول. وتوفر الوجهات الأوروبية الشمالية بما في ذلك جزر فارو، وفنلندا، والنرويج فرصة لرؤية ظاهرة الشفق القطبي.

ورغم أن السفر إلى أوروبا في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط من المرجح أن يجلب درجات حرارة أكثر برودة، إلا أنه يمكن جني العديد من الفوائد التي يوفرها هدوء الخريف، بما في ذلك انخفاض الأسعار وقلة الحشود.

وأكدّت بيرج: "هناك تركيز أكبر على السياحة في الصيف، بينما خلال هذه الفترة (الخريف) يمكنك الحصول على تجربة محلية أكثر أصالة، وهو ما يتوق إليه العديد من المسافرين".