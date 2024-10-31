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هذا الرجل طُرد من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلًا.. والآن أصبح مالكه

سياحة
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طُرِد هذا الرجل من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلاً ولكنه عاد وأصبح مالك المعلم الأيقوني الآن
Credit: Courtesy Lek Hang Group

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشأ سايمون سيو ببيئة متواضعة في قلب ماكاو، حيث كان يعيش في مبنى قديم يقع مباشرة مقابل ما كان يُعرف آنذاك بأفخم مكان للإقامة في المدينة، أي فندق "سنترال".

افتُتِح الفندق في عام 1928، وأصبح وجهة ساخنة لتجمع المشاهير والدبلوماسيين في العقود التي تلت ذلك.

خلال فترة الستينيات، كان سيو الصغير يتسلل إلى الفندق خلسة على سبيل المزاح، إذ كان من الأماكن القليلة في المستعمرة البرتغالية السابقة المزودة بمكيفات الهواء، كما أنه شغل مساحة واسعة وفاخرة مقارنةً بالمباني السكنية القديمة المحيطة به.

طُرِد هذا الرجل من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلاً ولكنه عاد وأصبح مالك المعلم الأيقوني الآن
لطالما اعتُبِر فندق "سنترال" من أرقى أماكن الإقامة في ماكاو.Credit: Courtesy Lek Hang Group

 ولكن طُرِد سيو من الفندق في يوم من الأيام.

وقال سيو لـ CNN: "باعتباري طفلاً، لم أكن أعرف أفضل من ذلك. أشرتُ إلى الفندق وأقسمت أنّني سأشتريه يومًا ما".

قام سيو بالوفاء بوعده حقًا في نهاية المطاف.

وأسَّس رجل الأعمال، الذي يبلغ من العمر 65 عامًا الآن، شركته الخاصة لتطوير العقارات، "Lek Hang Group"، في عام 1991. 

قطع سيو الشريط في عام 2024، بمناسبة إعادة افتتاح فندق "سنترال"، الذي يبلغ عمره 96 عامًا رسميًا، بصفته مالكًا جديدًا له.

طُرِد هذا الرجل من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلاً ولكنه عاد وأصبح مالك المعلم الأيقوني الآن
أعيد افتتاح الفندق هذا العام.Credit: Courtesy Lek Hang Group

وشرح سيو أنّه لم يشتر الفندق بدافع شخصي فقط، بل أراد استعادة جزء من تاريخ ماكاو المختفي، والذي شكّل جزءًا مهمًا بالنسبة له.

معلم عظيم في ماكاو

طُرِد هذا الرجل من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلاً ولكنه عاد وأصبح مالك المعلم الأيقوني الآن
صورة لسايمون سيو الذي نشأ مقابل الفندق الأيقوني.Credit: Courtesy Lek Hang Group

في السنوات الأخيرة، ظهرت المجمعات الفاخرة وناطحات السحاب في جميع أنحاء ماكاو بشكلٍ مستمر. 

لكن، قد لا تبدو الأزقة المترامية الأطراف وأسلوب العمارة القديمة على طول شارع "أفينيدا دي ألميدا ريبيرو"، والذي يُطلق عليه اسم "سان ما لو" (الذي يُترجم إلى "الطريق الجديد" باللغة الكانتونية) مثيرة للغاية اليوم.

وعند افتتاح الطريق لأول مرة في عام 1920، أصبح هذا الشارع الأهم في المدينة.

ومن ثمّ افتُتِح فندق "سنترال"، الذي كان يُدعى سابقًا فندق "President"، بعد بضع سنوات ليصبح معلمًا أساسيًا في الحي.

وأكّد سيو: "إذا تحدثنا عن تاريخ ماكاو، فلا يمكننا إهمال سان ما لو. وإذا تحدثنا عن سان ما لو، فلا يمكننا إهمال فندق سنترال".

طُرِد هذا الرجل من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلاً ولكنه عاد وأصبح مالك المعلم الأيقوني الآن
كان الفندق أول مبنى يُركِّب مصعدًا في ماكاو.Credit: Courtesy Lek Hang Group

وكان الفندق الشبيه بلون النعناع، والمكوَّن من سبعة طوابق، أول مبنى بماكاو فيه مصعد، وفي عام 1932، أصبح المبنى أول فندق في المدينة يتضمن كازينو من طابقين. 

وتم توسيعه ليمتد إلى 8 طوابق في عام 1938، و11 طابقًا في عام 1942، ما جعله أطول فندق في المدينة.

ولكن بحلول ستينيات القرن العشرين، ومع اشتداد المنافسة، بدأ فندق "سنترال" يفقد جاذبيته، وقال سيو: "مع تقدمي في السن، تدهور (الفندق) الأمر الذي أثقل قلبي".

وأفاد سيو أنّه "حتى اليوم، لا يزال فندق سنترال موجودًا باعتباره أطول وأكبر مبنى في سان ما لو. شعرت أنّه يجب أن يجسد قوته بأقصى إمكاناته. لذا بقيت متيقظًا تجاه فرص ترميمه".

وسُنِحت الفرصة أخيرًا بالعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما قرّر مالكا الفندق بيع العقار.

في عام 2016، أكمل سيو عملية استحواذ استمرت سبع سنوات، وأصبح المالك الجديد للفندق رسميًا.

وكانت هذه الخطوة الأولى فحسب.

طُرِد هذا الرجل من أرقى فنادق ماكاو عندما كان طفلاً ولكنه عاد وأصبح مالك المعلم الأيقوني الآن
استوحيت تصاميم الغرف من عصور مختلفة.Credit: Courtesy Lek Hang Group

وشكّل تجديد مبنى يبلغ عمره مئة عام تقريبًا تحديًا صعبًا، وخاصةً أنّ الطوابق الإضافية التي أُضيفت إلى فندق "سنترال" في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين لم تتمتع بأسس معزَّزة مناسبة. 

ولتعقيد الأمور بشكلٍ أكبر، يُعد المبنى والمنطقة المجاورة له موقعًا تراثيًا ثقافيًا، مع وجودهما داخل المركز التاريخي المدرج ضمن قائمة اليونسكو، ما يعني أنّ الشركة لم تستطع تغيير أو هدم بعض الهياكل لتعزيز القواعد.

وقدّم فريق سيو مقترحات عديدة بناءً على ما تم القيام به في الماضي، ولكن لم يكن أي منها قابلًا للتنفيذ.

في النهاية، كان على الفريق ابتكار طريقة جديدة لاختبار تصميمهم عدة مرات في موقع بناء في الصين قبل تطبيقه بفندق "سنترال".

بعد التغلب على العديد من المشاكل، بدأ البناء في عام 2019. وواجه الفريق تحديًا آخر وهو جائحة كورونا، ولكنهم واصلوا العمل، وانتهى المشروع في عام 2022.

وبلغت كلفة الترميم حوالي 50 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 2.2 مليون دولار.

ما وراء قطاع "كوتاي"

يحتضن فندق "سنترال" الذي تم تجديده حديثًا، 114 غرفة بتصميم داخلي مستوحى من عشرينيات، وثلاثينيات، وأربعينيات القرن العشرين.

وافتُتِح معرض يُدعى "الممر الثقافي التاريخي" في الطابق الأرضي للجمهور بالفعل. 

وسيكون هناك مركز تسوق صغير في الطوابق الثلاثة الأولى من الفندق، ولكن لم يُحدَّد موعد افتتاحه بعد. 

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وسيضم الفندق أيضًا مطعمًا، ومخبزًا، وحانة على السطح تطل على أفق ماكاو في الطابق العلوي.

ويأمل سيو أن يلهم الفندق المزيد من المطورين لإحياء المواقع التاريخية في ماكاو وتنويع التنمية السياحية في المدينة بدلاً من التركيز على منتجعات الكازينو الفخمة فحسب، موضحًا: "نأمل أن يكون لدى الزوار وجهة نظر مختلفة لماكاو، فهي لا تتكون من قطاع كوتاي فقط، بل هي أكثر من ذلك بكثير".

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