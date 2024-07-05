100 ألف دولار لليلة واحدة؟ إليكم بعض أغلى غرف الفنادق الفاخرة في دبي

مؤثرة لياقة بدنية في دبي تكشف كيف يبدو يوم في حياتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزدخر إمارة دبي في دولة الإمارات بالفنادق من فئة الخمس نجوم. ومع وجود أكثر من 150 منتجعًا فاخرًا في أنحاء المدينة، يتمتع المسافرين بالكثير من الخيارات المميزة والفريدة من نوعها.

وإذا كنت ترغب في خوض تجارب استثنائية، تقدم بعض الفنادق الفاخرة في المدينة أجنحة فخمة، وشقق "بنتهاوس"، وفِلل حصرية تُعد من بين أغلى غرف الفنادق في المدينة، والعالم أيضًا.

وتصل كلفة بعضها إلى 100 ألف دولار في الليلة الواحدة.

إليكم بعض أغلى غرف الفنادق الفاخرة في دبي:

فيلا "رويال" الملكية في جميرا دار المصيف: بدءًا من 3،800 دولار في الليلة الواحدة

Credit: Jumeirah Dar Al Masyaf

يتمتع الطابق الأرضي في الفيلا بمساحات معيشة واسعة مستوحاة من الطراز العربي، بما في ذلك غرفة الطعام، والصالات المتعددة المطلة على باحة هادئة مع مسبح خاص، وأكواخ "كابانا".

في الطابق العلوي، تحتوي غرفتي النوم على شرفات كبيرة تطل على حدائق المنتجع، وممراته المائية.

وتوجد مساحة لتناول الطعام، والاسترخاء تحت أشعة الشمس على السطح.

جناح "جراند أتلانتس" في أتلانتس النخلة: بدءًا من 8،860 دولارًا في الليلة الواحدة

Credit: Atlantis, The Palm

تحيط بالمدخل الخاص للجناح نافورتان عملاقتان على شكل ذيل سمكة، وتلتف شرفته حول ثلاثة جوانب من المبنى لتوفير إطلالات على جزيرة النخلة والخليج.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة كبير الخدم الشخصي على مدار الساعة، ووسائل الراحة المصنوعة من الذهب من عيار 22 قيراط، والغطس في حوض الماء الساخن بالهواء الطلق، أو الجاكوزي.

ويشمل سعر الغرفة خدمة النقل من وإلى المطار، والدخول اليومي إلى حديقة "أكوافنتشر" المائية، وحوض "ذا لوست تشامبرز"، والشاطئ الخاص.

جناح مارينا الملكي في "ذا لانا"، بدءًا من 13،600 دولار في الليلة الواحدة

Credit: The Lana/Dorchester Collection

يتضمن هذا الجناح غرفتي نوم، بواحدة من أكثر الإطلالات المرغوب بها في دبي، أي برج خليفة.

وهذا هو المكان المثالي للحفلات، بشرفته الخاصة الممتدة على طول الجناح تقريبًا، وغرف الترفيه المتعددة فيه.

ويحتضن الفندق أيضًا واحدة من الحانات المخصصة لمشروب الشمبانيا في المدينة، وأول منتجع "ديور" في دولة الإمارات.

جناح "بنتهاوس" الملكي في "ماندارين أورينتال جميرا": بدءًا من 20،420 دولارًا في الليلة الواحدة

Credit: Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

توفر النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف مشاهد بحرية من كل ركن من أركان غرفة النوم، ومساحة المعيشة، بينما تضم الشرفة الخاصة على السطح مسبحًا خاصًا طوله 7 أمتار مع إطلالات بانورامية على الخليج.

الجناح الملكي في منتجع "فورسيزونز": بدءًا من 21،800 دولار في الليلة الواحدة

Credit: Four Seasons Dubai

يتضمن جناح "البنتهاوس" غرفة نوم واحدة، بحمامٍ رخامي بالكامل وحوض حجري دائري ضخم، وغرفة معيشة واسعة مزينة بالأعمدة، مع حانة، وبيانو، وصالة رياضية خاصة مع طاولات للتدليك، وغيرها من وسائل الراحة.

ويمكن الوصول إلى هذا الجناح الضخم عبر مصعد خاص، ويشمل أيضًا شرفة واسعة مطلة على مسبح المنتجع الذي تحيط به بأشجار النخيل.

الجناح الرئاسي في برج العرب: بدءًا من 32،700 دولار في الليلة الواحدة

Credit: Jumeirah Burj Al Arab

كلمة الرفاهية ليست كافية لوصف برج العرب الذي يُشار إليه بـ"فندق من فئة 7 نجوم".

صُنعت الجدران والأرضيات من 24 ألف متر مربع من الرخام، كما يضم الفندق أكبر سقف مزين بكريستال "سواروفسكي" في العالم، مع تمتعه بـ21 ألف من قطع الكريستال بقيمة 354 ألف دولار.

جناح " Royal Mansion " في منتجع "أتلانتس ذا رويال": بدءًا من 100 ألف دولار في الليلة الواحدة

Credit: Atlantis, The Royal

هذه أغلى غرفة في دبي، وواحدة من أغلى الغرف في العالم.

واستضاف الجناح الواسع، وتبلغ مساحته 1،100 متر مربع، نجوم الترفيه، بما في ذلك الفنانة بيونسيه وزوجها "جي زي".

ويتميز الجناح بمدخلٍ خاص، ومصعد، وخادم شخصي خاص، وقد تم تصميمه لتوفير أقصى درجة من الخصوصية.

ويمكن للضيوف استضافة وجبات العشاء في غرفة الطعام المكونة من 12 مقعدًا، ويتوفر الطهاة من مطاعم المنتجع، البالغ عددها 17 مطعمًا، لتحضير الوجبات في مطبخ الشيف الخاص بالجناح.