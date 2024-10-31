مصور يكشف عن "جوهرة خفية" بين أحضان الطبيعة في سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد الهرب من صخب المدن وضجيجها؟ تخيّل أنك تستطيع أن تعزل نفسك في هذا الكهف الساحر، والاستمتاع بإطلالة شاطئية لا مثيل لها.

تمتلك سلطنة عُمان مقوّمات سياحية تضمّ في جنباتها مختلف البيئات الطبيعية، كالشواطئ الكريستالية، والرمال الذهبية، وسلسلة من الجبال والأودية.

لكنّها تحتضن أيضًا جواهر خفيّة ربما تسمع عنها لأول مرة.

ويأخذنا المصور العُماني، جمال الشنفري، في جولة بصرية آسرة لاستكشاف "خربت أحيور" في منطقة "ريسوت" العُمانية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

تعرّف المصور العُماني على هذا الكهف عن طريق مجموعة من الأصدقاء الذين يُقيمون في المنطقة نفسها.

ونظرًا إلى أنه يُحبّ تصوير كلّ ما هو جميل، قرّر الشنفري رصد روعة المكان، الذي يقع على ارتفاع 186 مترًا عن مستوى سطح البحر، بطائرة "الدرون" الخاصة به.

وأوضح أن "خربت أحيور" تعني حرفيًا "الثقب أو الفتحة الموجودة في رأس جبل أحيور".

ويمتاز التكوين الصخري، الذي تشكّل نتيجة عوامل التعرية، بإطلالة بحرية خلّابة، تُضفي جوًّا من الهدوء والانتعاش إلى جلستك.

وحازت مشاهد المصور العُماني على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتفاجأ غالبية الأشخاص بوجود مثل هذا المكان في سلطنة عُمان، حيث تساءل بعضهم عن موقعه ومعنى اسمه.

وقال الشنفري، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2020، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تكمن روعة هذا التكوين في كونه يجمع ما بين البحر، والجبل، والطبيعة الخضراء".

وينصح بدوره بزيارة "خربت أحيور" من بداية شهر يوليو/ تموز حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول بسبب جمال الطقس واعتداله. ولكن، يجب أخذ الحيطة والحذر عند زيارة الكهف لأول مرّة بسبب وعورة الطريق المؤدي إليه.