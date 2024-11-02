مسجد الجن في مكة بالسعودية.. ما سبب تسميته؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور لإمارة منطقة مكة في المملكة العربية السعودية، الاربعاء، حول مسجد الجن.

مسجد الجن في مكة Credit: SPA

ونشرت إمارة مكة صورة لمسجد الجن موضحة ماذا حصل فيه في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قائلة: "استمد هذه الأهمية لوقوع عدد من الحوادث فيه: تلقى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيعة الجن."

وأضافت أنه "بتراب هذا المسجد موضع الخط الذي اختطّه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن مسعود.. في إحدى لياليه استمع نفر من الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلوا القرآن ونزلت سورة الجن".

وأشارت الإمارة إلى أن مسجد الجن يقع أمام مقبرة المعلاة ويسميه بعض أهل مكة بمسجد الحرس.