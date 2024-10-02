في السعودية.. مصور يوثق لحظة دخول أمواج من الغيوم إلى منطقة الباحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وسط الرياح الشديدة والبرودة، تمكنّ المصور السعودي، عبدالعزيز الغامدي، من توثيق مشهدٍ آسر بمرتفعات منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية.

وفي أواخر أغسطس/آب، تمكنّ الغامدي من التواجد باللحظة المناسبة وفي الوقت المناسب لرصد لحظة دخول أمواج من الغيوم إلى محافظة بلجرشي، وغمرها للمرتفعات.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال المصور السعودي، الذي مارس التصوير لأكثر من 16 عامًا: "غالبًا ما أحرص على تصوير أمواج الغيوم المتكثفة في الصباح الباكر وعند الغروب، حيث تغطي الجبال والمدينة في مشهدٍ رائع يتكرّر دائمًا".

وفي الفيديو (شاهده أعلاه) الذي وثقه بطائرة "درون"، ظهرت السحب القطنية كما لو أنّها ابتلعت كل ما وقف أمامها، من التضاريس الصخرية، والمباني، إلى الأشجار، والطرق.

وعادةً ما تجذب ظاهرة "السحب المنخفضة" آلاف المتنزهين في منطقة الباحة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.

ورغم أنّ هذه الظاهرة متكرّرة، إلا أنّ المصور يحرص على توثيقها "لأنّها تعطي في كل مرّة تشكيلات مختلفة ومتناغمة مع المباني والأشجار".

ويحتاج توثيق هذه الظاهرة إلى العزيمة والصبر، إذ وثقها المصور بصعوبة وسط الأجواء الباردة، والرياح الشديدة، كما سقطت طائرة "الدرون" خاصته أكثر من مرة أثناء انتظاره لتكوينات الغيوم المناسبة لفترات طويلة.

وحاز المصور على جوائز عديدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، ومنها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (HIPA)، وغيرها.

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