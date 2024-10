الرياض كما لم ترها من قبل.. مشهد ساحر لأفق السعودية على ارتفاع 300 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على ارتفاع 300 متر، ومن وراء ألواح زجاجية ممتدّة من الأرض حتى السقف، ينتظرك مشهد بانورامي ساحر لأفق الرياض سيجعلك تشعر وكأنك تطفو في السماء.

ما سرّه؟

لطالما كانت تتقاطع طرق مدون السفر البريطاني، برادلي هاريس، مع برج المملكة الشهير خلال فترة عمله في السعودية. ولكنّه لم يعلم أن صعود قمّته أمرًا ممكنًا حتى وقت قريب.

وقرّر بدوره أن يُشارك تجربة زيارته مع متابعيه عبر قناته "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Leader of No One". (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر أكثر إطلالة متميّزة شهدتها في السعودية حتى الآن".

ويُمثّل جسر برج المملكة المُعلّق، أو كما يُعرف أيضًا بـ"جسر السماء"، أيقونة سياحية في جميع الأوقات.

ويميل بعض الأشخاص إلى زيارته عندما تختفي الشمس وراء السحب، وتترك خلفها مزيج من تدرجات الألوان بين الأحمر، والأصفر، والأرجواني.

ويُفضّل البعض الآخر صعود الجسر المُعلّق ليلًا للاستمتاع بمنظر السماء المتلألئ بالنجوم، وتأمّل امتداد الأضواء الذهبية في طرقات الرياض ومبانيها الشاهقة.

برج المملكة

يشغل البرج بأكمله مساحة 100 ألف متر مربع، ويوفر الكثير من خيارات الترفيه والطعام والتسوق، وفقًا للموقع الإلكتروني "Welcome Saudi".

ويُعتبر وجهة شهيرة بين السكان المحليين والسيّاح على حدٍّ سواء.

وعند النظر إلى الجزء العلوي من البرج، ستُلاحظ أنه عبارة عن قوس مقلوب مع "جسر السماء"، حيث يبلغ ارتفاعه 65 مترًا، ويمنح البرج مظهرًا فريدًا من نوعه.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Visit Saudi" أنّه يمكن الوصول إلى جسر برج المملكة المُعلّق عبر مصعد يأخذك إلى الطابق الـ99.