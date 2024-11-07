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مسبح مؤقت شُيِّد لاستبدال نافورة "تريفي" بإيطاليا يثير سخرية الإنترنت

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قامت العاصمة روما في إيطاليا ببناء ما يبدو كحوض سباحة يليق بفناء خلفي أمام نافورة "تريفي" الشهيرة حتّى يتمكن السياح من إلقاء عملاتهم المعدنية فيه أثناء إفراغ المعلم الشهير الذي يخضع للترميم، وكانت ردود الفعل سلبية.

شُيِّد المسبح في أواخر الأسبوع الماضي، ويقع خلف سياج طويل مغطى بالبلاستيك الشفاف.

وقال مسؤولو المدينة إنّ المسبح بُني في الأصل لحماية العمال داخل النافورة الفارغة من العملات المعدنية التي يرميها السياح.

كما سيضمن المسبح استمرار حصد المعلم لـ 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) سنويًا من العملات المعدنية، والتي يتم التبرع بها لجمعية "كاريتاس" الخيرية الكاثوليكية.

في إيطاليا.. مسبح شُيِّد لاستبدال نافورة "تريفي" الشهيرة مؤقتًا ينال سخرية عبر الإنترنت
نال حوض مؤقت أمام نافورة "تريفي" الأيقونية في إيطاليا سخرية واسعة.Credit: Valentina Stefanelli/LaPresse/Shutterstock

وقال المشرف على التراث الثقافي في الكابيتولين، كلاوديو باريسي بريسيتشي، لـCNN: "يُستخدم الحوض، وهو مؤقت بالطبع، ومركّب أثناء أعمال الصيانة الاستثنائية للنافورة، لجمع العملات المعدنية التي يلقيها السياح"، مضيفًا أنه "تقليد راسخ ومحبوب للغاية".

ولكن سخر روّاد الإنترنت من التركيبة الجديدة، وقاموا بتشبيه المسبح بحوض غسيل للقدمين، و"حوض سباحة صغير للأطفال، حيث يتبولون بالماء في الصيف".

ووصفه شخص آخر بأنّه "من أكثر الأمور حزنًا التي رأيتها في إيطاليا".

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في إيطاليا.. مسبح شُيِّد لاستبدال نافورة "تريفي" الشهيرة مؤقتًا ينال سخرية عبر الإنترنت
يفتقد المسبح المؤقت الطابع الرومانسي للنافورة الأصلية. Credit: Cecilia Fabiano/LaPresse/Shutterstock

وفقًا لأساطير عالم الأفلام، يضمن إلقاء عملة واحدة بالنافورة من فوق كتفك العودة إلى روما. 

ويعني رمي عملتين أنّك ستقع في حب شخص إيطالي جذّاب، بينما يعني رمي ثلاث عملات أنّك ستتزوج ذلك الشخص. 

وتكرّم أساطير أخرى آلهة الماء.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التجديد، التي بلغت كلفتها 300 ألف يورو (حوالي 327،550 دولارًا) وبدأت في أوائل أكتوبر/تشرين الثاني، في الوقت المناسب لاحتفالات روما بعام "اليوبيل" في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بـ2025، ومن المتوقع أن تجذب المناسبة ملايين الزوار إلى المدينة.

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وحاليًا، يتم تشييد ممر معدني فوق النافورة الفارغة حتى يتمكن السياح من الحصول على نظرة أقرب لمنحوتة "أوشيانوس" للنافورة، وهو إله الأرض العملاق.

وسيتم تعديل الممر في النهاية لتمهيد الطريق لفرض رسوم دخول تبلغ 2 يورو على السياح مقابل الاقتراب بما يكفي لرمي العملات المعدنية.

ومن المتوقع البدء بذلك في أبريل/نيسان من عام 2025.

ولم توافق سلطات المدينة بشكل كامل حتى الآن على التدابير اللازمة، بما في ذلك تطويق الساحة بأكملها بعد تلقي شكاوى من المتاجر المحلية والسكان فور الإعلان عن الأمر. 

وتتم إزالة العملات المعدنية مرتين يوميًا، بينما يُفرَّغ المسبح، وتُعاد تعبئته كل صباح.

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