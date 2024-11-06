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هدية تذكارية من نوع غريب..شراء الهواء النقي المعلّب في إيطاليا

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشمل الأشياء التي يستطيع السياح إحضارها من وجهات العطلات كاميرا تزدخر بالصور وحقيبة مليئة بالهدايا التذكارية.

ولكن الآن، تقول شركة الاتصالات "ItalyComunica" إنّها قامت بتعبئة الهواء النقي من بحيرة "كومو" الخلابة في إيطاليا بعلب معدنية لبيعها مقابل 9.90 يورو (11 دولارًا) لكل واحدة منها.

وأفادت الشركة أنّ كل علبة تحتوي على 400 ملليلتر من "الهواء الأصيل بنسبة 100%" الذي جُمِع من بحيرة "كومو"، وهي وجهة أصبحت تحظى بشعبية متزايدة بين السياح في السنوات الأخيرة بفضل جمالها وارتباطها بالمشاهير، إذ يمتلك الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني منزلًا بجوارها، كما تم تصوير عدّة أفلام فيها، بما في ذلك "Casino Royale" و"House of Gucci".

هدية تذكارية من نوع غريب.. هل تود شراء هواء معلَّب نقي من إيطاليا؟
Credit: BRIGITTE HAGEMANN / Contributor

وزار أكثر من 5.6 مليون شخص بحيرة "كومو" في عام 2023، والأعداد في تزايد مستمر، وفقًا لمكتب السياحة في لومباردي.

وفي محاولةٍ للاستفادة من أعداد الزوار، أنشأ أخصائي التسويق، ديفيد أبانيالي، في الأصل موقعًا للتجارة الإلكترونية يبيع ملصقات لبحيرة "كومو"، وذلك بعد رؤية العديد من الملصقات لمدينتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس أثناء شهر العسل الخاص به في عام 2022

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هدية تذكارية من نوع غريب.. هل تود شراء هواء معلَّب نقي من إيطاليا؟
تكلف العلبة الواحدة 11 دولارًا.Credit: courtesy Italycomunica srl

وذكر متحدث باسم "ItalyComunica" لـ CNN الإثنين أنّ مبادرته الأخيرة، أي بيع الهواء المعلب، تهدف إلى "إنشاء هدية تذكارية يمكن نقلها بسهولة في حقيبة للسياح" و"شيء أصلي، وممتع، أو استفزازي حتى".

وأكّد أبانيالي لـCNN إنّه "ليس منَتجًا، بل هو عبارة عن ذكرى ملموسة تحملها في قلبك"، مضيفًا أنّه بمجرّد عودة السياح إلى موطنهم وفتحهم العلبة، يمكنهم إعادة استخدامها كحامل أقلام تذكاري.

ولا يوافق الجميع على هذه الفكرة، إذ قال عمدة كومو، أليساندرو رابينيزي، إنّه يفضل أن يأخذ السياح هدايا تذكارية أخرى إلى منازلهم، مثل الأوشحة الحريرية التي تشتهر بها المنطقة.

وقال رابينيزي لـCNN إنّها "فكرة جديدة، ولكنها ليست للجميع".

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ومن ثم أضاف: "لكن باعتباري عمدة أحد أجمل مدن إيطاليا، إذا أراد شخص ما أن يأخذ بعضًا من هوائها إلى موطنه، فهذا جيّد طالما أنّه يحمل أيضًا ذكريات جميلة عن هذه المنطقة".

ورغم أنّها تبدو كفكرة غير مألوفة، إلا أنّ كومو ليست أول وجهة سياحية إيطالية تقدم الهواء المُعلَّب.

وأوضح أبانيالي أنّ الفكرة جاءت في الحقيقة من مواقع أخرى، مثل نابولي، حيث تم بيع الهواء المحلي لسنوات.

وفي عام 2020، بدأت إحدى الشركات في بيع عبوات زجاجية للهواء "الأصيل" من إنجلترا، وإسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية لتزويد البريطانيين خارج المملكة المتحدة برائحة الوطن.

كما يمكن للسياح شراء الهواء المُعلَّب في أيسلندا، وشهدت شركة كندية طفرة بمبيعاتها في عام 2015 عندما بدأ مئات العملاء الصينيين في شراء الهواء المعلب.

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