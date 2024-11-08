ولادة أنثى فرس نهر قزم مهدد بالانقراض في حديقة حيوان باسكتلدا

احتمال حدوثها واحد من عشرة آلاف.. لِمَ اعتبرت ولادة هذه الفرس حدثًا نادرًا؟

فيل في تايلاند يجذب مئات الآلاف من المشاهدات عبر بث مباشر.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع أنثى فرس النهر الصغيرة هذه باسم اسكتلندي بحت، وهو "هاجيس"، ولكنها بعيدة جدًا عن موطنها الطبيعي.

وتُعد الغابات والمستنقعات في غرب إفريقيا، وخاصة في ليبيريا، الموطن الأصلي لأفراس النهر القزمة، ولكن يُعتقد أنّ هناك 2،500 حيوان متبقٍ منها في البرية اليوم، وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (ICUN).

لذا، قوبلت ولادة إحدى هذه المخلوقات المهددة بالانقراض في حديقة حيوان إدنبرة الشهر الماضي بالكثير من التشويق.

وُلِدت أنثى فرس النهر في حديقة حيوانات باسكتلندا. Credit: RZSS

وكتبت حديقة الحيوان على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إلى جانب مقطع فيديو نشرته للقاطنة الجديدة الظريفة: "أُغلقت منطقة "بيت فرس النهر مؤقتًا حتى يتمكن حراسنا الخبراء من مراقبة الأم والطفل عن كثب في هذا الوقت الحساس".

وولدت الأنثى لوالديها "أوتو" و"غلوريا" في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفاد قائد فريق ذوات الحوافر في حديقة حيوان إدنبرة، جوني آبلارد، في بيان إعلامي نُشر عبر الإنترنت: "هاجيس بخير حقًا حتى الآن، ومن المدهش رؤية أنّ شخصيتها بدأت في التألق بالفعل".

وأضاف: يُعد أول 30 يومًا حاسمًا لنموها، لذلك سيتم إغلاق بيت أفراس النهر القزمة في الوقت الحالي للسماح لنا بمراقبة الأم وصغيرتها عن كثب في هذا الوقت الحساس".

وتأتي هذه الأخبار في ظل نمو شهرة أنثى فرس النهر "مو دينغ" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعيش في حديقة حيوان "Khao Kheow" المفتوحة في تايلاند في وقتٍ سابق من هذا العام.

وجذبت "مو دينغ" والتي سُميت تيمنًا بطبق مشهور في تايلاند يتكون من لحم الخنزير، ملايين المعجبين منذ أن بدأ حراسها في نشر مقتطفات من حياتها اليومية منذ وصولها في يوليو/تموز.

وأكّد آبلارد: "بينما أصبحت مو دينغ في تايلاند أيقونة عالمية شهيرة، من المهم أن نتذكر أنّ أفراس النهر القزمة نادرة بشكل لا يصدق. من الرائع أن يكون لدينا سفيرة صغيرة خاصة بنا هنا في إدنبرة للتواصل مع زوارنا والمساعدة في تعزيز الوعي بشأن التحديات التي تواجهها هذه الأنواع في البرية".