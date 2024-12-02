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طعمه كالعسل الطبيعي.. نكهة هذا الشاي الغنية سببها حشرة في تايوان

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشتهر هذا الشاي التايواني بنكهة العسل الطبيعي. ويعود الفضل بشكل أساسي إلى الحشرات المستوطنة، والمعروفة باسم "Jacobiasca formosana"، أو حشرات "الجاسيد".

تايوان
تشارلي وينكوورث سميث وناتالي تشيو، مؤسسا شركة "سايتشو" للشاي الفوّار.Credit: Saicho

من جوهرة مخفية إلى اهتمام دولي

يُعدّ عالما الأغذية تشارلي وينكوورث سميث وناتالي تشيو، وهما مؤسسا شركة "Saicho" للشاي الفوّار، من بين المُعجبين بشاي "ميكسيانغ" التايواني.

في عام 2019، أطلق الثنائي شركتهما لتقديم مشروب بديل عن النبيذ. ومنذ ذلك الحين، اكتسب الشاي الفوّار، الذي يتألف من 3 نكهات قياسية، شعبية كبيرة في العالم.

قال وينكورث سميث: "التقينا بخبير الشاي، جونجي لين، بالمملكة المتحدة في حفل Great Taste Awards للعام 2023". 

واختير شاي "Saicho" كأحد أفضل المنتجات في ذلك العام، بينما تم ترشيح شاي لين الأسود والمُعطّر بالعسل، الذي يُزرع في جبل "سيكستي ستون" على الساحل الشرقي لتايوان، للجائزة أيضًا.

شارك لين كوبًا من الشاي الخاص به مع الزوجين. 

وقال وينكورث سميث: "منذ الرشفة الأولى، عرفت أنه شاي مميز.. تتذوّق بالبداية طعم المانجو الناضج والأناناس المشوي، ثم هناك نفحات من خشب الأرز والدخان التي تضيف الكثير من التعقيد والعمق".

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وأُعجب الثنائي بطعم الشاي إلى درجة أنّهما سافرا إلى جبل "سيكستي ستون" في تايوان للتعرّف إلى كيفية زراعته وحصاده. وقاما بشراء مخزون كامل من الشاي، يصل وزنه إلى 15 كيلوغرامًا، من أجل إصدار خط خاص بشركتهما.

وتم إطلاق شاي "سيكستي ستون" بإصدار محدود، والذي جاءت تسميته نسبة للجبل، هذا العام، مع أقل من ألفين زجاجة متاحة للبيع.

وقال وينكورث سميث إن الاستجابة كانت "رائعة".

تايوان
تُشكّل ثقافة الشاي في تايوان جزءًا مهمًا من قطاع السياحة بالبلاد.Credit: Topology Travel

تاريخ الشاي

على مدى أجيال، أنتجت عائلة المزارع، لي مينغ-تشينغ، شاي "دونغ دينغ أولونغ"، وهو أحد أشهر أنواع الشاي في تايوان، حيث يتطلّب مهارات عالية في الأكسدة والتحميض، على جبال "لوغو" الشاهقة في منطقة نانتو.

وقال مينغ-تشينغ: "قبل بضعة عقود فقط، كانت حشرات الجاسيد بمثابة آفات.. ولا تزال كذلك في العديد من المزارع".

ولكن في عام 1999، ضرب زلزال كبير "نانتو"، وغيّر كلّ شيء.

بينما كان الناس ينشغلون بإعادة بناء المنازل والطرق في هذه المنطقة الواقعة في وسط تايوان، تُركت العديد من المزارع من دون رعاية، ما سمح لحشرات الجاسيد بالتكاثر. 

لم يتمكن المزارعون من تحمل خسارة محصولهم بالكامل، لذلك قرروا المضي قدمًا، وتحميص أوراق الشاي التي أصابتها الحشرات على أي حال.

وأُطلق على هذه المشروبات اسم شاي "غوي فاي"، تكريمًا لمذاقها ورائحتها الجذّابة.

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وعلى مدى العقدين الماضيين، تم تعريف المزيد من الناس بهذا المشروب، وتم تطوير أنواع أخرى من شاي "ميكسيانغ" التايواني.

وأوضح لي أنه في حال لم تتم أكسدة أوراق الشاي وتحميصها بشكل صحيح، فإن نكهة العسل ستتبدد، ويُصبح الشاي مرًّا وعفنًا.

كما أن حشرات الشاي غير متوقعة، ما يعني أن المزارعين لا يستطيعون التحكّم في ما إذا كانت الحشرات الخضراء ستتكاثر بمزارعهم في ذلك العام. وكلّ ما يتعين على المزارعين فعله هو تجنب رشّ المبيدات الحشرية، والأمل في عودتها خلال فصل الصيف.

وأشارت كو هوان-لينغ، وهي زوجة لي: "هناك عائق رئيسي آخر يتمثّل في أن أوراق الشاي والأشجار التي تعرضت للقضم، تتعرض لمستوى معين من الضرر".

وأضافت: "سيتباطأ نمو أوراق الشاي، وتحتاج النباتات إلى حوالي عام كامل للتعافي.. وإذا استضافت مزرعة ما حشرات الجاسيد، يمكن أن ينخفض إنتاج أوراق الشاي إلى أقل من 20% من محصولها الأصلي.. لذلك لا يرغب الكثير من المزارعين في التضحية بكمية المحصول وزراعة شاي غوي فاي".

وتعمل هوان-لينغ كخبيرة شاي "غوي فاي" لدى العائلة. وفي السنوات الأخيرة، انضم ولداها إلى شركة العائلة، حتى يُساعدان في الترويج للشاي كلّما سنحت لهما الفرصة.

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