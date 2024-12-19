لعشاق التزلج.. كيف يمكنكم تناول وجبتي الفطور والغداء ببلدين مختلفين؟

نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيّل أنّ العديد من المنتجعات الجبلية الأوروبية تسمح لك بتناول وجبة الإفطار في بلد، ثم التزلج باتجاه بلد آخر لتناول الغداء.. أمر عجيب، أليس كذلك؟

هذا يعني أنك ستُلاحظ تغييرًا في اللغات، والمأكولات، وأحيانًا العملات.

بفضل منطقة "شنغن" الأوروبية، التي ألغت دولها الـ29 ضوابط الحدود في العام 1995، أصبحت تجربة التزلج من بلد لآخر أكثر سلاسة ممّا مضى.

لكن، لا تنسى أن تستقلّ آخر وسيلة نقل للعودة إلى قاعدتك، حتى تتجنب تكاليف سيارات الأجرة والفنادق الباهظة.

منطقة "اسباس سان برناردو" – فرنسا وإيطاليا

Credit: BrasilNut1/iStock Editorial/Getty Images

تتمتع منطقة "لا روزيير"، وهي وجهة مناسبة للعائلات، ببعض أكثر المنحدرات المشمسة في جبال الألب الفرنسية، فضلاً عن إطلالات بانورامية على وادي "إيزير".

ورغم أن منحدارتها مناسبة للمتزلجين المبتدئين والمتوسطين، إلّا أنّ المتزلجين المحترفين سيرغبون باستكشاف منطقة التزلج الحرّ الكبيرة، في قمة "مون فاليزان"، على ارتفاع 2,800 متر.

وفي أعلى "حصن لاريدوت" (Fort de la redoute)، الذي يرتفع 2,390 مترًا عن سطح الأرض، يمكن الاستمتاع بمناظر بانورامية من التراس قبل التوجه نحو بلدة "لا ثويل" في وادي "أوُسْتا" بإيطاليا.

إيشغل، النمسا – سامنون، سويسرا

Credit: Isa Harsin/Sipa USA

يُعدّ منتجع "إيشغل" الأكثر حيوية في جبال الألب، بسبب احتضانه للعديد من الحفلات الموسيقية الضخمة. كما أنه يشكّل نقطة جذب لهواة التزلج على الجليد.

قارن هذه البلدة التيرولية الصاخبة في جنوب النمسا مع جارتها قرية "سامنون" السويسرية، التي تُعدّ أيضاً جزءاً من منطقة التزلج "سيلفريتا أرينا" التي تغطي مساحة 239 كيلومتراً من المنحدرات.

ورغم أنهما عالمان مختلفان تمامًا، إلّا أنه يمكن الوصول إليهما بسهولة بفضل نظام مصاعد التزلج السريع.

"بورت دو سوليي" – فرنسا وسويسرا

Credit: Bob Douglas/iStock Editorial/Getty Images

يضم "بورت دو سوليي"، أحد أكبر منتجعات التزلج في العالم، 12 منتجعًا، ثمانية منها في فرنسا، والأربعة الأخرى في سويسرا. واحتفى بدوره بالذكرى الستين لتأسيسه في العام 2024.

وستُسعد منحدراته التي يبلغ طولها 650 كيلومترًا، المتزلجين ذات المستوى المتوسط المتعطشين للمشي لمسافات طويلة، حيث ستشعر حقًا وكأنك تعبر مسافات كبيرة.

"فيا لاتييا" – فرنسا وإيطاليا

Credit: MikeDot/iStock Editorial/Getty Images

بين منتجعات التزلج الثمانية، التي تُشكّل طريق "فيا لاتيا" أو المعروف بـ"درب الحليب"، يُعدّ "مونجونيفر" المنتجع الوحيد الذي يقع على الحدود الإيطالية في فرنسا.

ويضم بعضًا من أكثر التضاريس تنوعًا، منها منطقة خاصة بالمتزلجين المبتدئين على ارتفاعات عالية.

ويمكن الوصول لقرية "كلافيري" الايطالية الصغيرة، الواقعة على الحدود الإيطالية مع فرنسا، بكلّ سهولة من خلال المشي لمدة 20 دقيقة على طول مسارات التزلج.

زيرمات، سويسرا – تشيرفينيا، إيطاليا

يمتاز منتجع "زيرمات" في سويسرا بإطلالته الرائعة على جبل "ماترهورن"، الذي يمكن أيضًا رؤيته من منتجع "تشيرفينيا" في إيطاليا.

وعند افتتاح معبر "ماترهورن" بجبال الألب في عام 2023، ربط تلفريك جديد بين المنتجعين وقدم بديلاً أسرع لسلسلة من المصاعد التي تستغرق وقتاً طويلاً بين البلدين.

وأصبح أعلى معبر حدودي في جبال الألب، حيث أتاح فرصة الانتقال من منتجع إلى آخر لغير المتزلجين أيضًا.

ومع ذلك، إذا لم تكن من هواة التزلج وما زلت ترغب بزيارة "تشيرفينيا"، خذ في الاعتبار إغلاق المعبر للصيانة في الفترة الممتدة بين 6 يناير/ كانون الثاني و14 فبراير/ شباط 2025.