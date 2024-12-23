نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2024

يربط بين هونغ كونغ وبكين.. نظرة داخل "قطار النوم" الذي يتنقل بسرعة 155 ميلاً في الساعة

ما سبب الإقبال الشديد على تذاكر هذا القطار العابر للثلوج في تركيا؟

عمره 150 عامًا.. رحلة على متن أقدم "قطار نوم" في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيّل أن تستطيع السفر من نيويورك إلى لندن في ساعة واحدة فقط؟ قد يصبح هذا الحلم حقيقة بعد الحديث عن خطط بناء نفق عبر المحيط الأطلسي بقيمة 20 تريليون دولار.

النفق، الذي سيستخدم تكنولوجيا الأنابيب المُفرّغة ويبلغ طوله 3 آلاف ميل، سيجعل رحلتك أسرع من معظم الرحلات الداخلية.

وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية الأخرى التي تصدّرت أخبار هذا الأسبوع.

ففي الشهر الماضي، بدأت النرويج تنفيذ مشروع "Rogfast"، الذي يَعِد بأن يكون أعمق وأطول نفق تحت البحر في العالم. وفي مكان آخر من شمال أوروبا، من المقرّر افتتاح أطول نفق للطرق والسكك الحديدية في العالم.

ويربط هذا النفق الذي يُعرف باسم "Fehmarnbelt"، بين الدنمارك وألمانيا. ومن المقرر افتتاحه في العام 2029.

وذكرت صحيفة "غريك ريبورتر" أن جنوب أوروبا قد تبدأ ببناء جسر جديد يربط بين اليونان وتركيا.

وعلى مقربة من الطرف الغربي لأوروبا، تنشغل المملكة المتحدة ببناء أحد أغلى مشاريع السكك الحديدية في العالم، والمعروف باسم "HS2" أو "High Speed ​​2"، الذي يُكلّف حاليًا 416 مليون دولار لكل ميل (1،6 كلم تقريبًا).

يأتي ذلك بعد سنوات قليلة من عودة أحد خطط المملكة المتحدة إلى البروز، ألا وهو أحد أكثر الجسور طموحًا في العالم الذي سيربط بريطانيا بأيرلندا. وكان من المقرر أن يعبر مسافة 12 ميلاً (19,3 كلم) فقط، لكن المياه كانت عميقة بما يكفي لغمر برج إيفل. ثم كانت هناك مسألة جميع النفايات المشعة والذخائر غير المنفجرة. فأسقطت الخطط.