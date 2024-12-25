طائرة سويسرية تهبط اضطراريا بسبب تصاعد دخان على متنها

نشر الأربعاء ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد.. طائرة ركاب صغيرة تهبط اضطراريًا على طريق مزدحم بعد إقلاعها بدقيقتين

سبب لا يخطر على البال! إسهال مسافر يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريًا

"نجوا بأعجوبة من موت وشيك"..طائرة تهبط اضطراريا جراء اضطرابات جوية "مروعة".. هذا ما قاله الركاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية أن طائرة تابعة لها اضطرت إلى الهبوط اضطراريا يوم الإثنين، بسبب وجود دخان في مقصورة الركاب وقمرة القيادة.

وجاء في بيان شركة الطيران السويسرية، أنّ الرحلة رقم LX1885 كانت متجهة من مدينة بوخارست في رومانيا إلى مدينة زيورخ بسويسرا عندما قرّر الطاقم إلغاء الرحلة بسبب مشاكل في المحرّك وتصاعد دخان على متن الطائرة من طراز "إيرباص A220-300".

وهبطت الطائرة بأمان في مدينة غراتس النمساوية، وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 74 راكبا، وخمسة من أفراد الطاقم.

وتلقى اثنا عشر راكبا وأربعة من أفراد الطاقم الرعاية الطبية. ونُقل أحد أفراد الطاقم إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر، ولا تزال حالته غير واضحة.

وأفادت شركة الطيران أنّ الطائرة سُحبت من المدرّج. ولا يزال السبب وراء تصاعد الدخان فيها غير واضح.

واعتذرت شركة الطيران السويسرية، في بينانها من "الركاب على الإزعاج شكرتهم على صبرهم خلال هذا الموقف الصعب. قلبنا وعقلنا مع الركاب وأفراد الطاقم الذين تعرضوا لهذا الحادث، خصوصًا مع من ما زالوا يتلقون الرعاية الطبية".

وأكدت: "نحن على تواصل وثيق مع السلطات ونعمل بجد لتحديد سبب الحادث".