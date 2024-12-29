كيف سيتغير مشهد السفر الجوي في عام 2025؟

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

حيل للنوم للتغلب على فرق التوقيت خلال السفر.. هذا ما ينصحك به مضيفو طيران

عثروا على حقيبة سفرها ممزقة وفارغة على بعد ساعات من المطار بفضل وضعها جهاز تعقب داخلها

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- هل تعتقد أنك مستعد للتغييرات التي ستطرأ على السفر الجوي في عام 2025؟

يشهد العالم عصرا جديدا من السفر، تقوده الابتكارات والاستكشافات التي كانت تبدو مستحيلة أو، في أفضل الأحوال، غير محتملة قبل بضع سنوات فقط. فمن الطائرات الجديدة، إلى المسارات الجديدة، والاستراتيجيات الجديدة.. كل ذلك سيحدد شكل السفر السنة المقبلة.

إليك اتجاهات السفر الجوي التي تحتاج إلى معرفتها للعام المقبل.

مسارات طيران جديدة تربط بين الولايات المتحدة وأوروبا

Credit: leonori/iStock Editorial/Getty Images

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إضافة 10 وجهات جديدة لعام 2025، منها مسار بين أبوظبي وأتلانتا، وذلك بمعدل أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو/ تموز 2025.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت خطوط دلتا الجوية أنّ عام 2025، سيشهد صيفًا قياسيًا للشركة، مع أكبر عدد من الرحلات عبر المحيط الأطلسي في تاريخها. وفي ذروة الموسم، ستشغل الشركة 700 رحلة أسبوعية عبر المحيط، إلى 33 وجهة أوروبية.

وتشمل بعض هذه الرحلات الجديدة أتلانتا إلى بروكسل، ونابولي بإيطاليا؛ وبوسطن إلى برشلونة وميلانو؛ ومينيابوليس إلى كوبنهاغن وروما؛ ونيويورك من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى كاتانيا بصقلية؛ وديترويت إلى دبلن.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الخطوط الجوية المتحدة عن تحسينات مساراتها لعام 2025، ووعدت أيضًا بأكبر جدول رحلات عبر الأطلسي، مع رحلات جديدة إلى إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، واليونان، وكرواتيا.

وبمجرد بدء هذه المسارات من مايو/ أيار 2025، ستبلغ خدمة الخطوط الجوية المتحدة عبر الأطلسي 760 رحلة أسبوعية إلى أكثر من 40 وجهة.

وتشمل المسارات الجوية الجديدة كليا نيوارك إلى نوك، غرينلاند؛ باليرمو بإيطاليا؛ بلباو بإسبانيا؛ جزيرة ماديرا بالبرتغال؛ وفارو بالبرتغال.

وتضيف شركة الطيران الأمريكية أيضًا ثلاثة مسارات جديدةمن دون توقف من مطار دالاس الدولي في واشنطن العاصمة، إلى داكار في السنغال؛ نيس بفرنسا؛ والبندقية بإيطاليا. وسيزداد عدد الرحلات الجوية المباشرة الأسبوعية بين نيوارك وبالما دي مايوركا بإسبانيا؛ دوبروفنيك بكرواتيا؛ وأثينا باليونان.

وستستأنف الخطوط الجوية الأمريكية أيضًا رحلاتها الموسمية الأوروبية من عام 2024 إلى كوبنهاغن، ونابولي، ونيس في فرنسا، في صيف عام 2025.

غرينلاند تبرز كوجهة سياحية

من المقرر أن يشهد مطار نوك الدولي رحلات مباشرة جديدة لشركة يونايتد إيرلاينز إلى نيوارك في العام المقبل. Credit: Visit Nuuk

مع وجود مبنى ركاب حديث ومدرج افتتح حديثًا بطول 6،560 قدمًا (ألفي متر تقريبًا) مناسب للطائرات الأكبر حجمًا الآتية من أمريكا الشمالية وأوروبا، سيكون مطار نوك الدولي وجهة حديثة إلى بعض خرائط مسارات الطيران في عام 2025. وقبل المدرج الجديد، كانت معظم الرحلات الدولية المتجهة غرينلاند تصل إلى كانغرلوسواك، حيث يستقل الركاب رحلات متصلة إلى نوك.

وفي 14 يونيو/ حزيران عام 2025، ستحتفل نوك بوصول أول مسار مباشر من الولايات المتحدة، والمقرر مرتين أسبوعيًا من نيوارك على الخطوط الجوية المتحدة.

وستستغل شركة الخطوط الجوية الخاصة بالإقليم الدنماركي، إير غرينلاند، الفرصة بشكل طبيعي، من خلال زيادة وتيرة المسارات العاملة بالفعل، بالإضافة إلى الترحيب برحلات جديدة إلى كل من آلبورغ وبيلوند في الدنمارك.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل مطارين إضافيين، في إيلوليسات في غرب الإقليم وكاكورتوك ​​في الجنوب، والمعروفين بمضايقهما الخلابة، وجبالهما الجليدية المهيبة، بحلول نهاية عام 2026.

المزيد من مسارات الرحلات الطويلة الإبداعية تصل مع طائرة جديدة

من المتوقع أن تُحدث طائرة A321XLR تغييرًا جذريًا في مجال طيران الركاب. Credit: Airbus

الطائرات الجديدة مرادفة دوما للإثارة، وفي عام 2025 ستنضم طائرة جديدة إلى الأجواء، ما يتيح فرصة أكبر للطيران على مسارات أكثر تنوعًا، وربط المدن التي ربما لم تكن مرتبطة من قبل.

تم إطلاق طائرة إيرباص "A321XLR" ("التي تتميز بمدى طويل للغاية") في عام 2019 خلال معرض باريس الجوي، وهي تعد تحديثًا لطائرة "A321neo"، مع سعة وقود أكبر، وكفاءة متزايدة، وتحسينات تدريجية أخرى نحو الطيران لمسافات أطول.

وهذا يعادل انخفاض تكاليف الطيران على مسارات لم تكن مجدية اقتصاديًا في وقت سابق، عندما كانت الطائرات الأكبر حجمًا فقط قادرة على قطع المسافة.

وقد طلبت حوالي 25 شركة طيران طائرة "A321XLR"، ضمنًا الخطوط الجوية المتحدة، وطيران كندا، والخطوط الجوية الأمريكية، حيث تأمل شركة الطيران الأيرلندية استخدامها لبدء الرحلات الجوية المباشرة بين دبلن ونشفيل اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2025.

الترقيات ستكون أكثر ندرة

هل تأمل في الحصول على ترقية؟ من المحتمل أن تظل عالقًا مع الجميع في المقاعد الأقل تكلفة. Credit: Jessica McGowan/Getty Images

الترقيات إلى المقاعد المميزة، واحدة من أكبر الدوافع للارتقاء إلى فئات أعلى ضمن برامج الولاء في المقام الأول، أصبحت نادرة بشكل متزايد.

بينما تشير أرقام سفر الشركات إلى الاتجاه التصاعدي، فإن تزايد عدد المستهلكين الذين يصلون إلى فئة أعلى بطرق أخرى غير الطيران يؤدي إلى زيادة عدد أعضاء فئات المسافرين المتكررين، ويخلق مزيدًا من المنافسة على المقاعد القليلة المتاحة للترقية على الرحلات، إلا أنّ السبب الأكبر يكمن في شركات الطيران نفسها.

وأوقفت شركة الطيران العمانية مقصورة الدرجة الأولى في سبتمبر/ أيلول عام 2024، وأعادت تسمية الأجنحة الخاصة باسم مقاعد "Business Studio" وبيعها بسعر أعلى من درجة الأعمال، ولكن أقل من أسعار تذاكر الدرجة الأولى السابقة.

وتقوم الخطوط الجوية الأمريكية بإلغاء الدرجة الأولى على طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER، ما يزيد من عدد مقاعد درجة رجال الأعمال والدرجة الممتازة بأكثر من 45% بحلول عام 2026.

الأمتعة المفقودة ستصبح شيئا من الماضي

تتبع الحقائب باستخدام AirTag أصبح شائعًا Credit: Aaron Schwartz/AFP/Middle East Images/Getty Images

الاتجاه الذي بدأ للتو في عام 2024، والذي من المقرر أن يصبح سائدًا في عام 2025، وهو الشراكة المتنامية بين شركات الطيران وشركة "أبل" حول استخدام جهاز "AirTags" لتحديد موقع الأمتعة المفقودة.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول 2024، قدمت "أبل" ميزة "مشاركة موقع العنصر"، وهي ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تحديد واسترجاع العناصر المفقودة من طريق مشاركة رابط آمن لموقع جهاز "AirTag" (أو ملحق شبكة "Find My" — مثل AirPods، وMacbooks، ومنتجات "أبل" الأخرى) مع أطراف ثالثة، مثل شركات الطيران.