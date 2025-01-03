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إليكم مواعيد أبرز الظواهر الفلكية التي ستُزيّن العام 2025

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول العام الجديد، ستُتاح أمامك العديد من الفرص لمشاهدة مجموعة من الأحداث الفلكية التي ستُضيء عتمة الليل الحالك.

ما أبرزها؟

القمر المكتمل والقمر العملاق  

بحسب تقويم المزارعين، يرتبط اكتمال القمر في كلّ شهر باسم مُحدّد. لكنّ الأقمار المكتملة لها أسماء ومعانٍ متنوعة، وفقًا لقبائل السكان الأصليين المختلفة.

  • 13 يناير/ كانون الثاني: قمر الذئب
  • 12 فبراير/ شباط: قمر الثلج
  • 14 مارس/ آذار: قمر الدودة
  • 12 نيسان/ أبريل: القمر الوردي
  • 12 مايو/ أيّار: قمر الزهرة
  • 11 يونيو/ حزيران: قمر الفراولة
  • 10 يوليو/ تموز: قمر الغزال
  • 9 أغسطس/ آب: قمر سمك الحفش
  • 7 سبتمبر/ أيلول: قمر الذرة
  • 6 أكتوبر/ تشرين الأول: قمر الحصاد
  • 5 نوفمبر/ تشرين الثاني: قمر القندس
  • 4 ديسمبر/ كانون الأول: القمر البارد

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في العام 2025، سيشهد العالم على كسوفين جزئيين للشمس.

يحدث الكسوف الجزئي عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس. لكن لا تكون أي من الأجرام السماوية في محاذاة تامّة، وفق وكالة "ناسا".

بخلاف الكسوف الكلّي للشمس الذي يحجب القمر جزءًا من سطح الشمس، ما يجعلها تبدو كالهلال.

وسيحدث الكسوف الجزئي الأول للشمس في 29 مارس/ آذار، وسيكون مرئيًا في أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وسيحدث الكسوف الجزئي الثاني للشمس في 21 سبتمبر/ أيلول، وسيكون مرئيًا فوق أجزاء من أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، إضافة إلى بعض الجزر في المحيط الهادئ.

وسنشهد أيضًا خسوفان كلّيان للقمر خلال شهري مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول.

ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، حيث تصطف الأجرام السماوية الثلاثة في صف واحد، حتى يمرّ القمر في منطقة ظل الأرض.

وعندما يدخل القمر في الجزء الأكثر قتامة من ظلّ الأرض، فإنه يأخذ لونًا مائلًا إلى الحمرة، ما يؤدي يطلق عليه اسم "القمر الدموي"، بحسب "ناسا".

وسيحدث أول خسوف كلّي للقمر بين 13 و14 مارس/ آذار، وسيمرّ عبر أوروبا الغربية وأجزاء من آسيا، وأجزاء من أستراليا، وغرب إفريقيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية. 

وسيحدث الخسوف الكلّي الثاني للقمر يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول، ويمكن رؤيته من أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأجزاء من شرق أمريكا الجنوبية، وألاسكا، والقارة القطبية الجنوبية.

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  • شهب "القيثارات": 21-22 أبريل/ نيسان
  • شهب "إيتا دلويات": 3-4 مايو/ أيّار
  • شهب "دلتا الدلويات": 29-30 يوليو/ تموز
  • شهب "ألفا الجدي": 29-30 يوليو/ تموز
  • شهب "البرشاويات": 12-13 أغسطس/ آب
  • شهب "التنين": 8-9 أكتوبر/ تشرين الأول
  • شهب "الجباريات": 22-23 أكتوبر/ تشرين الأول
  • شهب "الثوريات الجنوبية": 3-4 نوفمبر/ تشرين الثاني
  • شهب "الثورات الشمالية": 8-9 نوفمبر/ تشرين الثاني
  • شهب "الأسديات": 16-17 نوفمبر/ تشرين الثاني
  • شهب "التوأميات": 12-13 ديسمبر/ كانون الأول
  • شهب "الدببة": 21-22 ديسمبر/ كانون الأول

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