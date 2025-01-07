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مسافرون من 48 دولة سيتعين عليهم التقدم بطلب والدفع لدخول المملكة المتحدة

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُفكّر بزيارة المملكة المتحدة قريبًا؟ سيحتاج مسافرون من 48 دولة لتقديم طلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني "ETA" قبل دخول البلاد اعتبارًا من 8 يناير/ كانون الثاني.

في المقابل، سيحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى تصريح السفر الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة اعتبارًا من 2 أبريل/ نيسان 2025.

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ماذا تعرف عن نظام "ETA

هذا النظام الرقمي الجديد خاص بالمسافرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول المملكة المتحدة. 

في حين كان بإمكانهم الصعود إلى الطائرة والمرور عبر قسم مراقبة الجوازات عند الهبوط، سيحتاج المسافرون اليوم للحصول على تصريح مسبق لدخول البلاد.

وتم تطبيق هذا النظام لأول مرّة، ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. 

وسيتم توسيع نطاقه ليشمل أيضًا مسافرين آخرين، من غير الأوروبيين، بما في ذلك 6 مليون مسافر من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة سنويًا.

هل تُعتبر "تأشيرة"؟

رغم أن بعض الأشخاص يعتبرها "تأشيرة"، إلّا أنها في الواقع بمثابة إعفاء من التأشيرة.

وسيظلّ المسافرون، الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول المملكة المتحدة، بحاجة للتقدّم بطلب الحصول على تأشيرة. ولكن، لن تكون هناك أي ضرورة للحصول على تصريح السفر الإلكتروني أيضًا.

وتعمل الدول على مبدأ المعاملة بالمثل عندما يتعلّق الأمر بالهجرة. 

وعندما قدّمت الولايات المتحدة نظام إعفاءها من تأشيرة "ESTA" في عام 2009، كان من المتوقع أن تطرح الدول الخاضعة لهذا النظام مخططات مماثلة خاصة بها.

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كيف تحصل على هذا التصريح؟

تبلغ رسوم الطلب المعتادة للحصول على تصريح السفر الإلكتروني للمملكة المتحدة 10 جنيهات إسترلينية، أي أقل بقليل من 12.50 دولارًا، وهي غير قابلة للاسترداد.

ويمكن تقديم الطلب من خلال التطبيق الرسمي المُدرج ضمن موقع الحكومة البريطانية، أو مباشرةً عبر الإنترنت.

وستحتاج إلى إجراء مسح ضوئي لجواز سفرك، والتقاط صورتك أثناء تقديم الطلب، وتحميلها، مع الإجابة عن أسئلة مختلفة حول خططك. 

ويستغرق تقديم الطلب كاملًا حوالي 20 دقيقة.

وعادة ما يتم إصدار القرار في غضون 3 أيام، ولكن أوضحت الحكومة أن معالجة الطلب قد تستغرق وقتًا أطول من ذلك.

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ويجب التنويه إلى أن الحصول على تأشيرة "ETA" لا يضمن دخولك إلى المملكة المتحدة. ولا يزال يتعيّن عليك المرور عبر قسم مراقبة الجوازات، والحصول على موافقة مسؤولي قوات الحدود أولًا.

وستستمر صلاحية تصريح السفر الإلكتروني، وهو مُتعدد الدخول، لمدة عامين. ويُعدّ مُخصصًا للإقامات القصيرة فقط، والتي تصل إلى 6 أشهر.

وسيحتاج كلّ شخص يدخل المملكة المتحدة إلى تصريح خاص به، بما في ذلك الأطفال والرضّع، حتى إذا كان يعتزم المسافرون العبور المؤقت فقط عبر أراضي البلاد.

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