ضباب العاصمة السعودية الرياض.. مشاهد آسرة توثق المشهد

الرياض كما لم ترها من قبل.. مشهد ساحر لأفق السعودية على ارتفاع 300 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لحالة الطقس في المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض، التي غطتها قطع من الضباب لفّت أبرز الأبنية التي تحدد معالمها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية سلسلة من الصور بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) توثق هذه المشاهد الآسرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد نبه في تقريره عن حالة الطقس، الأربعاء، لتشكل حالات من الضباب فوق العاصمة وعدد من المناطق الأخرى.

وأضاف المركز في تقريره: "يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لايزال الطقس باردًا على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على مناطق جازان، عسير والباحة".