دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن المملكة العربية السعودية العديد من التشكيلات الهندسية التاريخية، ومن بينها "مقرى الخرفي" في جنوب الطائف.

وزار المغامر الباكستاني سيد عاطف هذا المعلم في عام 2020، وهو عبارة عن تشكيلات هندسية تقع على سلسلة جبال السروات تضم حوالي 1،200 خلية نحل استُخدِمت لاستخراج العسل، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال عاطف الذي يقيم بالسعودية في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أثناء البحث عن أماكن تاريخية مختلفة، كان (مقرى الخرفي) من الأماكن التي أردت زيارتها ضمن قائمة أمنياتي".

وفي فيديو وثقه المغامر الباكستاني، عبر قناته على موقع "يوتيوب" والتي تتخذ اسم "Rove Along with Atif"، يمكن رؤية مدى ضخامة هذا المعلم العجيب، وتجاويفه المصفوفة بدقة، والتي تبدو غامضة للأشخاص الذين لا يعرفون سياقها التاريخي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ومضى أكثر من ألف عام على بناء القدماء لهذا المعلم، الذي صُمِّم ليربط أربعة طوابق تقريبًا بين التضاريس شديدة الانحدار.

ولم يتم اختيار موقع خلايا العسل عشوائيًا، إذ أنّه بني بين الجبال لما تتمتع به هذه المواقع من تنوع ضخم في النباتات العطرية المحلية، والتي تزيد عن 50 نوعًا، ومنها الشذاب، والرياحين، وأنواع أخرى من الزهور البرية النادرة.

وقال عاطف تعليقًا عن ردود فعل مستخدمي منصات التواصل الاحتماعي: "كان الأمر مدهشًا للغاية بالنسبة للأشخاص لأنّهم لم يعلموا بوجود شيء جميل جدًا كهذا في موقع تراثي".

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