دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتع الجبل الأخضر بمدرجاته الزراعية البديعة، وتضاريسه المتنوعة، ووديانه الرائعة، وقراه الساحرة.

ومن الطبيعي أن تشدّ السياح هذه المواصفات الحالمة إلى هذه الوجهة، وخصوصًا خلال شهر رمضان، فهل لك أن تتخيل تناول وجبة الإفطار بين أحضان هذه الطبيعة الخلابة؟

وفي بداية رمضان، سُنِحت للمصور العُماني، سلطان السيفي، فرصة تجربة السحور الرمضاني في إحدى قرى الجبل، أي قرية السوجرة.

وأكّد السيفي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "الإفطار في قرية السوجرة بولاية الجبل الأخضر تجربة استثنائية من ناحية هدوء المكان، و جماله، وأجواء القرية الباردة".

وفي الفيديو الذي وثّقه (شاهد الفيديو أعلاه)، تظهر تجربة الإفطار الحميمة وسط تضاريس القرية المطلة على الطبيعة الجبلية للمكان.

والسوجرة عبارة عن قرية قديمة تنعزل عن باقي قُرى الجبل الأخضر، ما يكسبها موقعًا مميزًا من حيث السكينة والاستجمام، ولا يتجاوز عدد سكانها الـ60 نسمة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة التراث والسياحة لسلطنة عُمان.

ويقُدَّر عمر القرية، التي ترتفع عن سطح البحر حوالي 1،900 متر، بأكثر من 450 عامًا.

ومن خلال عدسته، سعى المصور العُماني إلى تنشيط الجانب السياحي لقرية السوجرة، وإبراز جمال التضاريس في سلطنة عُمان بالوقت ذاته.