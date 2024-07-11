مصوران يستخدمان الصورة كسلاح لمواجهة التغيّرات المناخية

يقوم المصوران وشريكا الحياة بول نيكلين وكريستينا ميترماير بمهمّة دعم وتعزيز الحفاظ على المحيطات من خلال سرد القصص بصريًا.

نشأ بول نيكلين في جزيرة بافن بالقطب الشمالي الكندي، حيث يقول إن عدم توفّر التلفزيون، أو جهاز الكمبيوتر، أو الهاتف جعله يقضي كل وقته في الخارج، بالثلج والجليد. ومن ناحية أخرى، نشأت كريستينا ميترماير في الجبال بجنوب مدينة مكسيكو، حيث تقول إن كتب المغامرات والبرامج التلفزيونية عرّفت عقلها الصغير على عجائب البحر.

وبدأ الثنائي عملهما كعالمَي أحياء، لكن سرعان ما اكتشفا أنهما شعرا بدافع أكبر تجاه تأثير التقاط اللحظات العلمية في صور بدلًا من على الورقة.

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