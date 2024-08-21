في مدينة مادبا الأردنية، يقدّم مطعم "بيت الخرّوب" تجربة طعام فريدة تجسّد ثقافة "من المزرعة إلى المائدة".

تتميّز مكوّنات الأطباق بأنها خالية من المواد الكيماوية، فهي تأتي مباشرة من مزرعة الخروّب الخاصة بالمطعم، ومزارع محلية عضوية، ومنتجي المونة البلدية في المجتمع المحلي.

وعلى هامش "مهرجان الأردن العالمي للطعام"، الذي انطلق بنسخته الأولى في 7 أغسطس/ آب من العاصمة الأردنية عمّان، استضاف المطعم ضيوف المهرجان من الطهاة، وكتّاب الطعام، والمؤثّرين، كي يقدّم أطباقًا مبتكرة، تتمتّع بمزيج مميّز من التراث المحلي والحداثة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح صاحب المطعم الأردني ركان مهيار، الذي يعمل في مجال الزراعة البيئية المتجددة، كيف خطرت له فكرة المطعم أول مرة، وعن الحاجة الملّحة إلى زراعة الطعام النظيف والمغذي.