الاتحاد الأوروبي يستدعي سفيره بروسيا حول تسميم سكريبال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي استدعاءه لسفيره في موسكو لاستشارته، وفقاً لما ذكره رئيس الوزراء الإيرلندي وعضو الاتحاد الأوروبي ليو فارادكار، قبل اجتماع مجلس الاتحاد في بروكسل، الجمعة.

وقال فارادكار: "لقد اتفقنا كاتحاد أوروبي أن نعبّر عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة، بأن نوافقهم على تقييمهم لهوية من كان وراء هجوم سالزبيري، وأيضاً لاستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا إلى بروكسل للاستشارات."

وبعد اللقاء مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ليلة الخميس، أصدر قادة الاتحاد الأوروبي بياناً عبّروا فيه عن "التضامن غير المثيل مع المملكة المتحدة بوجه هذا التحدي العميق لأمننا المشترك."

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وأضافوا بالبيان بأن الاتحاد الأوروبي "يتفق مع تقييم حكومة المملكة المتحدة بأنه من المرجّح كثيراً بأن الفيدرالية الروسية هي المسؤولة،" مضيفة: "لا يوجد أي تفسير بديل آخر."

وقد تعرض العميل المزودج السابق سيرغي سكريبال وابنته إلى تسميم بمادة نوفيتشوك للأعصاب، والذي اشتهر بالعهد السوفييتي، وهو بلا رائحة أو لون أو طعم، وصف بأنه أحد أكثر الأسلحة الكيماوية تعقيداً ومن أشدّها خطورة، شاهد الفيديو التالي: بعد تعرض جاسوس روسي سابق له.. ما هو غاز نوفيتشوك وكيف يقتل؟

لكن روسيا أنكرت هذه الاتهامات مراراً، بل لمّح السفير الروسي إلى بريطانيا، أكساندر ياكوفينكو الخميس، إلى أن احتمالية توصل السلطات البريطانية بسرعة إلى معرفة نوع السم المستخدم بالهجوم.

وقال ياكوفينكو في حديث له بالسفارة الروسية ببريطانيا: "هل يعني هذا بأنه من المحتمل جداً بأن السلطات البريطانية امتلكت مادة الأعصاب هذه بحوزتها في مختمر كيماوي في بورتن داون، والتي تعتبر أكبر منشأة عسكرية سرية في بريطانيا تعاملت مع هذه الأسلحة الكيماوية؟"

هذا وقد أتى خبراء من منظمة الاسلحة الكيماوية "OPCW" إلى بريطانيا مؤخراً لجمع أدلة لإجراء المزيد من التحاليل، والخميس، قضت محكمة بريطانية بالسماح لأخذ عينات دم من سكريبال وابنته يوليا للتأكد من التحليلات التي أجراها مختبر بورتن داون للأبحاث.

وأشارت وثيقة للمحكمة قول طبيب بأن سكريبال وابنته لا يزالان تحت التخدير الثقيل، وأنه ليس من الممكن بعد تقييم ما إت سيتمكنان من استرجاع قدراتهما العقلية."

وقد تلقى 21 شخصاً العلاج بعد الحادثة، منهم المفتش الرقيب نيك بايلي، الذي أخرج من المستشفى، الخميس، وفقاً لما ذكرته شرطة ويلتشاير في بيان لها.