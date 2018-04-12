بومبيو: ترامب لم يطلب مني أي أمر غير لائق في التحقيق بالتدخل الروسي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المرشح لتسلم منصب وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يطلب منه القيام بأمر "غير لائق" فيما يخص التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر.

وأتت تعليقات بومبيو في جلسة استماع، الخميس، أمام المشرّعين.

ولم يفصح بومبيو عن تفاصيل حواره مع ترامب، عند سؤاله من قبل السيناتور بوب ميندينديز فيما لو طلب ترامب منه ومن مدير الاستخبارات المركزية دان كوتس، التدخل في التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي، خلال فترة تولي جيمس كومي إدارة المكتب.

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وتحت أسئلة عدائية من ميندينديز، قال بومبيو إن ترامب لم يطلب منه أبداً فعل أي أمر "غير لائق" فيما يخص التحقيق الذي كان جارياً حينها من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، لكنه رفض التعليق حول ما إن طلب منه التصرف تجاه تحقيق كومي، ولم "يستذكر" طبيعة الحوار الذي أجراه مع ترامب في مارس/آذار عام 2017، والذي قيل خلاله إن ترامب طلب من بومبيو دفع كومي للتراجع.

وقال بومبيو إنه تعاون مع التحقيق الذي يجريه الكونغرس وأن فريق تحقيقات المستشار الخاص قد قابله، ورفض توفير التفاصيل، قائلاً إنه لا يعتقد بأن التحدث في الأمر يعتبر ملائماً بالأخص وأن التحقيق لا يزال جارياً.

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ياتي هذا بالتزامن مع مداهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمكتب محامي ترامب، الثلاثاء، ووسط تغييرات كثيرة يجريها ترامب في إدارته، والذي قال في تصريح، الخميس، إنه يحاول "تنظيف المستنقع"، على الرغم من أن "بعض الأشخاص" قد لا يعجبهم ذلك.

وقد قال السيناتو، تيم كين، الذي يعتبر أحد السيناتورين الديمقراطيين اللذين صوتا لصالح بتولي بومبيو إدارة وكالة الاستخبارات المركزية، إنه يملك "شكوكاً جدية" حول ترشح بومبيو لتسلم حقيبة وزارة الخارجية وحول قدرته الأخير لأن يصبح أبرز الدبلوماسيين للوايات المتحدة، تصريحات كين أتت بحديث مع CNN.