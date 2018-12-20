الأكثر مشاهدة في 2018.. سياسة

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نستعرض لكم مقتطفات من أبرز الأخبار والتغطيات السياسية التي حظيت بأكثر المشاهدات في عام 2018.

5 - ترامب يقترح مكانا لاجتماعه "التاريخي" مع زعيم كوريا الشمالية

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مكانا ليستضيف لقاءه المرتقب بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إثر المصالحة التي رعتها أمريكا بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية.

4- شرطة نيويورك تقفت البطاقة الائتمانية للسعوديتين روتانا وتالا.. هذا ما كشفت عنه

كشفت شرطة نيويورك، أن المعلومات التي استخلصت من البطاقة الائتمانية للشقيقتين السعوديتين التين عثر على جثتيهما بنيويورك، أفادت أنهما وصلتا إلى نيويورك في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.

3- إيران ترد على ولي عهد السعودية وتصريحات "حرب محتملة"

رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على تصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، والتي دعا فيها المجتمع الدولي للضغط على طهران تجنبا لمواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

2- عم ولي العهد السعودي يعود إلى الرياض بعد فترة غياب

عاد الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك سلمان، وعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أفاد مصدر مطلع على تحركات الأمير لـCNN.

1- بالصور.. نجل جمال خاشقجي يستقبل المعزّين في جدة

استقبل صلاح، نجل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الجمعة، إلى جانب عدد من أفراد أسرته، المعزين في مدينة جدة السعودية.