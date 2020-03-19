ألمانيا تستعد لتعبئة الجيش واستدعاء الاحتياط في مواجهة فيروس كورونا

أكثر من 200 ألف حالة بفيروس كورونا.. آخر التطورات حول العالم

ما الذي يحتاج إليه كبار السن حقاً في ظل انتشار فيروس كورونا؟

برلين، ألمانيا (CNN)-- قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، الخميس، في برلين، إن بلادها ستعبئ قواتها المسلحة وتستدعي احتياطيات الجيش لدعم جهود الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت كارينباور، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، "نحن نستعد لسيناريو أسوأ الحالات حيث يصاب عدد كبير جدا من الناس ولدينا الموارد البشرية للمساعدة"، مضيفة أن قدرات احتياطيات الجيش يجب أن تستخدم بشكل معقول، وتابعت قائلة: "سيكون هذا مهما، خاصة إذا استمرت الأزمة لفترة أطول".

وطمأنت وزيرة الدفاع الألمانية في بيانها، المواطنين بأنهم سيكونون قادرين على الاعتماد على القوات المسلحة الألمانية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفة "مكافحة الفيروس ماراثون".

كانت المستشارة الألمانية أجيلا ميركل، قالت في كلمة متلفزة، الأربعاء، إن مكافحة انتشار فيروس كورونا هي "أكبر تحد" تشهده ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وتابعت المستشارة الألمانية "أعتقد بشدة أننا سننجح في هذه المهمة في حال نظر المواطنون جميعا إليها على أنّها مهمتهم".

وفرضت ألمانيا قيودا مشددة للغاية على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا ولوكسمبورغ والدنمارك وسويسرا، حيث بات العبور يقتصر على الشاحنات الكبيرة المحمّلة بالبضائع وعلى العمال.

وسجلت ألمانيا 13 ألفًا و93 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى صباح الخميس، فيما وصلت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض 31 حالة وفاة، بحسب إحصاءات جامعة حونز هوبكنز الأمريكية.