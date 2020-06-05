نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدر الجنرال المتقاعد، جون ألن، القائد السابق للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان، تحذيرا شديدا للولايات المتحدة الأمريكية عقب تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية لقمع المظاهرات التي تشهدها مناطق بالبلاد احتجاجا على مقتل الأمريكي الأسود، جورح فلويد على يد الشرطة.

وأوضح الجنرال المتقاعد في مقابلة مع الزميل اندرسون كوبر لـCNN محذرا أن تهديدات ترامب هذه قد تكون "بداية النهاية للتجربة الأمريكية، حيث قال: "لم يسبق بتاريخ البلاد أن وصلنا إلى هذا المكان، لنتذكر ما يجري هنا، نحن نواجه جائحة عالمية قاتلة، أكثر من 107 آلاف وفاة و7 ملايين عاطل عن العمل (بأمريكا) واقتصادنا يعاني، كل هذه الأمور هي نظام تشغيل.."

وتابع قائلا: "أفضل القادة الذين أعرفهم يخدمون بتواضع، هؤلاء المستعدون للقيادة من الخطوط الأمامية والذين يظهرون تعاطفا حقيقيا واحتراما للأشخاص الذين يقودونهم.. انخرطت في البحرية عندما كنت في الـ17 من عمري وأحد أكبر التحديات التي واجهتنا في مطلع السبعينيات كانت مسألة العرق، تمكنا من تجاوزها عبر تعلم كيف يمكننا احترام والثقة ببعضنا.."

وأردف: "خدمت مع جيم ماتيس (وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الذي استقال من إدارة ترامب) وهو من هذا النوع من القادة وكذلك مايك مولن وآخرين، ولكن علي أن أقول أن هذا النوع من المميزات نحن بأشد الحاجة لها الآن، الأمريكيون يبحثون عن قيادة بأعلى المستويات وهذه فرصة حقيقية للرئيس بأن يوحد البلاد فعليا.." مؤكدا على أن الفرصة متاحة حاليا أمام ترامب لتوحيد الأمريكيين والخروج من التحديات.