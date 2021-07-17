طائرة "درون" ترصد الدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا

شاهد من الجو.. فيضانات كارثية تضرب ألمانيا وتقتل العشرات

الأسوأ منذ عقود.. فيضانات كارثية تودي بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل 133 شخصا على الأقل وفُقد مئات آخرون في ألمانيا بسببب الفيضانات الكارثية التي ضربت أجزاء من غرب أوروبا، وفق ما قالته السلطات السبت.

وارتفعت حصيلة القتلى الى 90 على الأقل في ولاية راينلاند بالتينيت، وفق بيان صادر عن الشرطة المحلية شالسلطات من ازدياد عدد الضحايا.

وأُصيب 618 شخصا في الولاية نفسها لكن من المرجح أن يرتفع هذا الرقم، وفقا للشرطة.

وبقيت شبكات الكهرباء والاتصالات مقطوعة عن الكثير من المناطق المتضررة وتطلب السلطات من السكان التبليغ عن أقاربهم المختفين.

وقالت الشرطة في كوبلنز لـCNN السبت أن أكثر من 1300 شخصا لا يزالوا خارج الإحصائيات وذلك نتيجة انقطاع خطوط الاتصالات، لذك فالشرطة تتوقع مراجعة الأرقام مجددا.

وكانت قد ضربت فيضانات مدمرة مناطقة من غرب ألمانيا وجنوب بلجيكا وهولندا ولوكسومبورغ على مدار اليومين الماضيين مخلفة مئات القتلى والجرحى وآلاف المفقودين.