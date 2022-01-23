بريطانيا تكشف معلومات استخباراتية عن خطة روسيا في أوكرانيا

رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لديها معلومات تفيد بأن الحكومة الروسية تخطط "لتنصيب زعيم موال لها في كييف" في الوقت الذي تنظر في غزو واحتلال أوكرانيا".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه "يُنظر إلى النائب الأوكراني السابق يفين موراييف كمرشح محتمل"، في حين علّق موراييف لشبكة CNN، السبت قائلا إنه "ليس هناك ما يعلق عليه" بخصوص هذه المزاعم، لأنه مواطن أوكراني ولا يزال يواجه عقوبات روسية.

وسمّت الخارجية البريطانية في بيانها أربعة مسؤولين أوكرانيين سابقين أيضا ينظر لهم من قبل موسكو، قائلة: "لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة المخابرات الروسية تحتفظ بصلات مع العديد من السياسيين الأوكرانيين السابقين" بما في ذلك سيرجي أربوزوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني من 2012 إلى 2014، ورئيس الوزراء بالإنابة في 2014؛ أندري كلوييف، وفلاديمير سيفكوفيتش النائب الأول لرئيس الوزراء من 2010 إلى 2012 ورئيس أركان الرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش، بالإضافة إلى ميكولا أزاروف، رئيس وزراء أوكرانيا 2010-2014.

وأضاف بيان وزارة الخارجية البريطانية أن "بعض هؤلاء (المسؤولين الأوكرانيين السابقين) على اتصال بضباط استخبارات روس يشاركون حاليا في التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا". في حين تنفي روسيا مزاعم أنها تخطط لمهاجمة أوكرانيا.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية البريطانية، السبت، للحصول على مزيد من التعليقات على هذه المزاعم بالإضافة إلى الأدلة الداعمة، لكن الخارجية البريطانية ردت بأنها لن تعلق أكثر من ذلك.