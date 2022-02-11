بلينكن: الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك من تحركات قد تبدأ حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، بكين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبلينكن من ملبورن مع نظرائه الأسترالي والهندي والياباني، حيث قال: "كما قلنا من قبل، نحن في نافذة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت ولتوضيح ذلك يشمل ذلك أثناء الأولمبياد.."

وردا على سؤال من شبكة CNN حول التحذير الأمني ​​الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية داعية رعاياها لمغادرة أوكرانيا على الفور، قال بلينكن: "ببساطة، ما زلنا نرى علامات مقلقة للغاية على التصعيد الروسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

وتابع الوزير الأمريكية قائلا: "لقد كنا واضحين للغاية في أن أي مواطن أمريكي يبقى في أوكرانيا يجب أن يغادر الآن".

ومع وجود حشد عسكري بأكثر من 100 ألف جندي روسي على طول الحدود الأوكرانية - وهو رقم مستمر بالارتفاع- يدقق المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون بأحدث المناورات التكتيكية الروسية لمحاولة توقع متى قد تتحول موسكو من التهديد إلى شن غزو.