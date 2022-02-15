هذا ما تظهره مقاطع الفيديو على وسائل التواصل عن الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المستشار الألماني إن الخيارات الدبلوماسية لا تزال موجودة لحل أزمة التوتر الناجمة عن الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، فيما اعتبر الرئيس الروسي أن "ردع الغرب بالقوة" لموسكو يشكل "تهديدًا مباشرًا وفوريًا للأمن القومي".

كان أولاف شولتز وفلاديمير بوتين يتحدثان خلال مؤتمر في الكرملين، الثلاثاء، على هامش زيارة المستشار الألماني إلى موسكو ضمن مساعي البحث عن مخرج دبلوسي للأزمة.

وأعرب شولتز عن عن قلقه مما أسماه "علامة الخطر المحدق بأوروبا"، لافتا أنه ناقش مع بوتين أمر الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقال شولتز: "لا يمكنني التأكيد أكثر على مدى قلقنا... من الملح أن نوقف التصعيد حتى لا نشهد حربًا في أوروبا".

لكنه قال إن "الخيارات الدبلوماسية لا تزال موجودة"، وأنه "من واجبنا... منع نشوب حرب في أوروبا".

وقال المستشار الألماني إن توسع حلف شمال الأطلنطي (ناتو) في شرق أوروبا ليس جدول مناقشات الحلف، مؤكدًا أنه "بالنسبة لنا نحن الألمان، ولكن أيضًا بالنسبة لجميع الأوروبيين، من المهم ألا يتحقق الأمن المستدام ضد روسيا، ولكن فقط مع روسيا".

من جانبه، وصف الرئيس الروسي الردع الغربي لروسيا بأنه "تهديد مباشر وفوري"، قائلاً مرة أخرى إن الولايات المتحدة وحلف الناتو لم يرضا مخاوف روسيا الأمنية.

وقال بوتين "إننا نعتبر ردع روسيا بالقوة تهديدًا مباشرًا وفوريًا للأمن القومي".

كان بوتين يشير إلى المطالب الأمنية لروسيا، التي ردت عليها الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي بشكل مكتوب.

وقال بوتين: "الردود التي تلقيناها من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الناتو على مقترحات الضمانات الأمنية في رأينا، لا تفي بالمتطلبات الروسية الأساسية الثلاثة المذكورة أعلاه".

وتابع: "ومع ذلك، كما أخبرني وزير خارجية الاتحاد الروسي أمس، فإن الردود المقدمة تحتوي على عدد من المقترحات التي لسنا منفتحين على مناقشتها فحسب، ولكننا في الواقع اقترحناها على شركائنا في السنوات السابقة: مقترحات بشأن قضايا الأمن الأوروبي، حول قضايا أسلحة معينة، مثل الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، والشفافية العسكرية".

ط

وأضاف بوتين: "نحن مستعدون لمواصلة هذا العمل المشترك. ونحن مستعدون أيضًا لمتابعة مسار المفاوضات ولكن يجب النظر في جميع القضايا ككل، دون فصلها عن المقترحات الروسية الرئيسية، والتي يعد تنفيذها أولوية غير مشروطة لنا".

-