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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن سحب موظفيها الدبلوماسيين من أوكرانيا "لحماية حياتهم وسلامتهم".

وقالت الوزارة، في بيان مطول: "في ظل الظروف الحالية، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة".

وأضاف البيان أنه "من أجل حماية حياتهم وسلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، وهو إجراء سيتم تنفيذه في المستقبل القريب جدًا".

وأشار بيان وزارة الخارجية الروسية إلى "تهديدات بالعنف الجسدي".

وجاء في البيان "منذ عام 2014، تعرضت السفارة الروسية في كييف والقنصليات العامة لبلدنا في أوديسا ولفيف وخاركيف لهجمات متكررة. كانت الاستفزازات تتم بانتظام ضد المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف، وألحق الأذى بصحة رئيسه، كما لحقت أضرار بممتلكات المركز".

وأضاف: "أصبح الدبلوماسيون الروس هدفا لأعمال عدوانية. وتلقوا تهديدات بالعنف الجسدي. تم إحراق سياراتهم".

صدر البيان بعد وقت قصير من موافقة مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس فلاديمير بوتين بنشر قوات في الخارج، وسط مخاوف من حرب محتملة مع أوكرانيا.