سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: روسيا نشرت فيروسا لا لقاح له بعد

مع تهديد غزو روسي.. هكذا تبدو الحياة في الجبهة الأمامية في "نيويورك" أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بـ"الفيروس الذي لا لقاح له بعد" واصفا هذه الخطوة بـ"غير القانونية وغير الشرعية"، وذلك في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الإثنين.

وقال سيرغي كيسليتسيا: "الأمم المتحدة مريضة، هذه حقيقة، لقد ضربها الفيروس الذي نشره الكرملين، فهل ستخضع لهذا الفيروس؟ الأمر بيد أعضائها"، حسب قوله.

ودعا السفير الأوكراني روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات وشدد على أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية ولن "تخضع للاستفزازات"، حسب تعبيره.

وتابع السفير قائلا: "نطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف والعودة إلى طاولة المفاوضات، وندين قرار إرسال قوات احتلال روسية إضافية إلى المناطق الأوكرانية، نطالب بانسحاب كامل وفوري لقوات الاحتلال"، حسب قوله.

واعتبر الدبلوماسي الأوكراني أن قرار روسيا قد يمثل "انسحابا أحاديا من اتفاقية مينسك" وشدد على أن حدود أوكرانيا لن تتغير، مجددا التأكيد على حديث الأمين العام للامم المتحدة، أنتوني عوتيريش، الذي وصف قرار روسيا بأنه "خرق لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وختم السفير قائلا: "نحن هنا في أرضنا لسنا خائفين من شيء أو أحد ولسنا مدينين لأحد بشيء، لا يجب أن تساورنا الشكوك مهما يكن"، حسب تعبيره.