وزير الدفاع الأمريكي: لا يزال بإمكان بوتين تجنب حرب شاملة

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كاميرا CNN ترصد أسلحة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا.. إليكم مشاهدات مذيع شبكتنا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن اعتراف روسيا منطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين "يقوض بشكل مباشر سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وقال أوستن إن "الغزو الأخير" لأوكرانيا "يهدد السلام والأمن والازدهار في أوكرانيا، والمجتمع عبر الأطلنطي"، وأن الولايات المتحدة ستفرض "تكاليف اقتصادية باهظة كما تملي الأحداث".

يجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقر البنتاغون اليوم.

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وقال أوستن مشيدًا بـ "الرد المتزن" لأوكرانيا على الغزو المتجدد والسعي المستمر للتوصل إلى حل دبلوماسي، مُضيفا: "لا يزال بإمكان بوتين خيار تجنب حرب مأساوية شاملة".

ورد كوليبا بأنه على الرغم من أنه في مهمة دبلوماسية للولايات المتحدة، فإن "الدبلوماسية هذه الأيام تعني الدفاع أيضًا".

وصف أوستن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بأنه "ثابت" في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مهاجمة فكرة أوكرانيا المستقلة".

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