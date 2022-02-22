وزير الدفاع الأمريكي: لا يزال بإمكان بوتين تجنب حرب شاملة

مشادة بين بوتين ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب الاعتراف بمناطق أوكرانية: أجب بنعم أو لا

بسبب بوتين.. لحظة اندلاع عراك على الهواء ببرنامج حواري سياسي في أوكرانيا

خريطة تظهر الشكل الذي قد يبدو عليه الغزو الروسي المحتمل.. وما الأسلحة التي تم نشرها؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن اعتراف روسيا منطقتين انفصاليتين في شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين "يقوض بشكل مباشر سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وقال أوستن إن "الغزو الأخير" لأوكرانيا "يهدد السلام والأمن والازدهار في أوكرانيا، والمجتمع عبر الأطلنطي"، وأن الولايات المتحدة ستفرض "تكاليف اقتصادية باهظة كما تملي الأحداث".

يجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقر البنتاغون اليوم.

وقال أوستن مشيدًا بـ "الرد المتزن" لأوكرانيا على الغزو المتجدد والسعي المستمر للتوصل إلى حل دبلوماسي، مُضيفا: "لا يزال بإمكان بوتين خيار تجنب حرب مأساوية شاملة".

ورد كوليبا بأنه على الرغم من أنه في مهمة دبلوماسية للولايات المتحدة، فإن "الدبلوماسية هذه الأيام تعني الدفاع أيضًا".

وصف أوستن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بأنه "ثابت" في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مهاجمة فكرة أوكرانيا المستقلة".