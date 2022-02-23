باريس، فرنسا (CNN)-- قدّم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤخرًا نظرة ثاقبة نادرة على سلوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إنه "تغير" في العامين الماضيين منذ لقاء الزعيمين شخصيًا في وقت سابق، وفقًا لمصدر من قصر الإليزيه.

وروى المصدر في كلمة للصحفيين في باريس، الاثنين، عقب خطاب وطني متلفز للرئيس الروسي، ما لاحظه ماكرون خلال اجتماع القادة في موسكو في 7 فبراير/ شباط.

وقال المصدر إن ماكرون قال للصحفيين على متن الطائرة بعد العودة من الرحلة إنه وجد بوتين "أكثر صلابة وأكثر عزلة" عندما التقيا وجهًا لوجه في وقت سابق من هذا الشهر في موسكو، مُضيفا أن التقييم يتوافق مع الانطباع الذي قدمه بوتين في خطابه غير المترابط الذي أعلن فيه عن نشر قوات "حفظ السلام" في شرقي أوكرانيا.

عائدة من موسكو بعد لقاء هذا الشهر مع بوتين)، أوضح الرئيس ماكرون للصحفيين الحاضرين أن بوتين الذي التقى به في الكرملين لم يعد هو نفسه الذي رآه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 - آخر لقاء بينهما".

وتابع: "وجد ماكرون في الكرملين رجلاً كان في نفس الوقت أكثر صلابة وعزلة، في الأساس، قد دخل في نوع من الانجراف كان أيديولوجيًا وعقلانيًا على حد سواء، والذي تم إثباته بطريقة معينة اليوم (في الخطاب)".

وبرز ماكرون كوسيط رئيسي لأوروبا في الجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. وأمضى الاثنان أكثر من خمس ساعات في محادثات مباشرة خلال اجتماعهما في موسكو هذا الشهر.

وقال ماكرون في ذلك الوقت إنه وبوتين تمكنا من إيجاد "نقاط التقاء" بشأن الأزمة وأن الأمر "متروك لنا للاتفاق، بشكل مشترك، على تدابير ملموسة ومحددة لتحقيق الاستقرار في الوضع وتهدئة التوترات".