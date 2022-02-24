بوتين يعلن عن عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس شرقي أوكرانيا

شاهد.. ماذا قالت متحدثة البيت الأبيض عن إشادة ترامب بتصرف بوتين مع أوكرانيا؟

وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك بكلمة عبر التلفزيون الرسمي الروسي وكان العنوان الرئيسي على وكالة الأنباء الروسية أن "بوتين اتخذ القرار للقيام بعملية عسكرية خاصة في دونباس"، وأنه حث القوات الأوكرانية على إلقاء أسلحتها والعودة إلى ديارها.

وقال بوتين إن "المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المحتملة تقع بالكامل على ضمير الحكومة الأوكرانية"، وأنه "واثق من أن العسكريين الروس سوف يقومون بواجبهم".

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا جديدًا للحكومة الأوكرانية من أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى غزو روسي واسع النطاق وشيك، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وغربيين مطلعين على الأمر.

تم نقل التحذير الجديد صباح الثلاثاء بتوقيت كييف المحلى، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن أوكرانيا لم تتحقق من المعلومات الاستخباراتية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات مماثلة من قبل بشأن اعتداءات لم تتحقق في النهاية.