مستشار الرئيس الأوكراني لـCNN: هذا ما نحتاجه من الغرب اليوم

انفجارات في ما لا يقل عن 16 موقعًا بأوكرانيا.. مشاهد للأضرار والنزوح الجماعي والتحركات العسكرية

شاهد.. بوتين يوجه تحذيرًا مشؤومًا تزامنًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مستشار الرئيس الاوكراني، ميخايلو بودولياك، لـCNN، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد الأمن الأوروبي ككل مشددا على وجود تحرك سريع من الغرب لوقف الاعتداء الروسي.

وقال بودولياك: "روسيا لا تهاجم أوكرانيا فحسب بل كل قواعد الحياة الطبيعية في عالمنا الحديث ما سيبقى من النظام الأمني الأوروبي بعد هذا هو لا شيء".

وتابع مستشار الرئيس الأوكراني قائلا إن الروس هاجموا البلاد من الشمال والجنوب والشرق وأضاف: "جيشنا يرد هجوم العدو ويكبده خسائر جسيمة"، حسب قوله.

وأردف المسؤول الأوكراني قائلا: "الأهم بالنسبة لنا في الوقت الراهن هو التركيز قدر الإمكان على الدفاع عن أرضنا والحفاظ على حياة أبناء شعبنا"، حسب تعبيره.

وختم بودولياك بالقول: "لكن أوكرانيا تحتاج مزيدا من الدعم من العالم، وبالتحديد نحتاج إلى تكنولوجيا عسكرية ودعم مالي وعقوبات قاسية تجاه روسيا، على الغرب أن يتحرك اليوم".