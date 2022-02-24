مستشار وزير داخلية أوكرانيا: الغزو الروسي بدأ مع ضربات صاروخية في كييف

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون جيراتشينكو، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إن "الغزو الروسي قد بدأ" بـ "ضربات صاروخية على كييف".

وأضاف جيراشينكو في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن مراكز التحكم مثل المطارات والمقرات العسكرية تتعرض للقصف في كييف وخاركيف، وأن هناك قذائف مدفعية على طول الحدود.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن الخميس، عن عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بكلمة عبر التلفزيون الرسمي الروسي وكان العنوان الرئيسي على وكالة الأنباء الروسية أن "بوتين اتخذ القرار للقيام بعملية عسكرية خاصة في دونباس"، وأنه حث القوات الأوكرانية على إلقاء أسلحتها والعودة إلى ديارها.

وقال بوتين إن "المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المحتملة تقع بالكامل على ضمير الحكومة الأوكرانية"، وأنه "واثق من أن العسكريين الروس سوف يقومون بواجبهم".