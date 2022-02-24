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وزير خارجية أوكرانيا: ما يوقف بوتين هو وحدتنا وتصميمنا فقط

خاركوف، أوكرانيا (CNN)—سمع فريق CNN الموجود في مدينة خاركوف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، شرقي البلاد، أصوات انفجارات مستمر، في حين يسمع فريق شبكتنا في العاصمة، كييف الأصوات ذاتها.

وبشكل متزامن سمع فريق CNN الموجود في مدينة بيلغورود في روسيا أصواتا مستمرة لما يبدو أنه "مدفعية".

وتاتي هذه الأنباء بعد دقائق على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا وذلك في خطاب على التلفزيون الرسمي الروسي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت تحذيرًا جديدًا للحكومة الأوكرانية من أن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى غزو روسي واسع النطاق وشيك، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وأمريكيين وغربيين مطلعين على الأمر.