بوتين يعرب عن "خيبة أمله" من رد فعل أمريكا والناتو خلال مكالمة مع أردوغان

العالم
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
كونداليزا رايس لـCNN: بوتين أساء التقدير وأدى إلى رد فعل لم يخطط له

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "خيبة أمله" من رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن "بوتين أعرب عن خيبة أمله من رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي الذي يرقى إلى مستوى محاولة تجاهل المخاوف والمطالب الروسية المشروعة".

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان جدد موقف تركيا من رفض الخطوات التي اتخذها بوتين ضد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة الروسية عن محتوى المكالمة الهاتفية، ناقش بوتين "موضوع تطوير ضمانات أمنية قانونية طويلة الأجل للاتحاد الروسي" و "أكد على الضرورة الموضوعية للقرار المتخذ في مواجهة عدوان السلطات الأوكرانية في دونباس ورفضها القاطع الامتثال لاتفاقيات مينسك".

قد يهمك أيضاً

خارجية روسيا تتوعد أمريكا بـ"رد مؤلم" بعد فرضها عقوبات ضد موسكو بسبب أوكرانيا

وقال البيان الرئاسي التركي إن أردوغان أبلغ بوتين أن "الصراع العسكري لن يفيد أحدًا"، وأنه سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا، مُضيفًا أنه "من المهم التوصل إلى نتيجة على أساس اتفاقيات مينسك".

وندّد أردوغان، الثلاثاء، بقرار بوتين الاعتراف بالأراضي الأوكرانية الشرقية الانفصالية ووصفه بأنه "غير مقبول".

قد يهمك أيضاً

"غير مقبول".. أردوغان ينتقد اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك في شرقي أوكرانيا

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.