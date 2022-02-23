كونداليزا رايس لـCNN: بوتين أساء التقدير وأدى إلى رد فعل لم يخطط له

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "خيبة أمله" من رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن "بوتين أعرب عن خيبة أمله من رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي الذي يرقى إلى مستوى محاولة تجاهل المخاوف والمطالب الروسية المشروعة".

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان جدد موقف تركيا من رفض الخطوات التي اتخذها بوتين ضد سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة الروسية عن محتوى المكالمة الهاتفية، ناقش بوتين "موضوع تطوير ضمانات أمنية قانونية طويلة الأجل للاتحاد الروسي" و "أكد على الضرورة الموضوعية للقرار المتخذ في مواجهة عدوان السلطات الأوكرانية في دونباس ورفضها القاطع الامتثال لاتفاقيات مينسك".

وقال البيان الرئاسي التركي إن أردوغان أبلغ بوتين أن "الصراع العسكري لن يفيد أحدًا"، وأنه سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا، مُضيفًا أنه "من المهم التوصل إلى نتيجة على أساس اتفاقيات مينسك".

وندّد أردوغان، الثلاثاء، بقرار بوتين الاعتراف بالأراضي الأوكرانية الشرقية الانفصالية ووصفه بأنه "غير مقبول".