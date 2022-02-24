أول رد من الرئيس الأوكراني بعد إعلان بوتين العملية العسكرية في دونباس

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، الخميس عن فرض الأحكام العرفية وذلك في أول تعليق له على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان: "أعزائي المواطنين الأوكرانيين، أعلن الرئيس بوتين هذا الصباح عملية عسكرية خاصة في دونباس. شنت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية وحرس حدودنا. وسمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا. نحن نطبق الأحكام العرفية على كامل أراضي بلدنا.."

وأضاف: "قبل دقيقة أجريت محادثة مع الرئيس بايدن. لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في توحيد الدعم الدولي. اليوم يجب على كل واحد منكم التزام الهدوء. ابق في المنزل إذا استطعت. نحن نعمل. الجيش يعمل. قطاع الدفاع والأمن بأكمله يعمل.."

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "لا تصابوا بالذعر. نحن أقوياء. نحن جاهزون لكل شيء. سنفوز بالجميع لأننا أوكرانيا".