50 دولة تصدر بيانا مشتركا بعد "فيتو" روسيا بمجلس الأمن

بايدن يؤكد في خطابه: القوات الأمريكية لا ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا

بايدن يتوعد بوتين في خطابه: سيكون منبوذًا وسنتأكد من تكبد روسيا ثمنًا باهظًا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدرت 50 دولة، الجمعة، بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" خلال جلسة بمجلس الأمن منع صدور قرار دولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقرأت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، البيان بصوت عال بعد اجتماع يوم الجمعة لمجلس الأمن في مدينة نيويورك، وقد انضم لها على المنصة العديد من ممثلي الدول التي وقعت على البيان.

وقالت السفير الأمريكية: "من يقفون هنا اليوم ما زالوا يؤمنون بواجب مجلس الأمن الجليل وأسمى أهدافه لمنع الصراع وتجنب ويلات الحرب.. لقد أساءت روسيا استخدام سلطتها اليوم باستخدام حق النقض ضد قرارنا القوي".

وفي وقت سابق الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن لمنع تبني القرار الذي صوتت 11 دولة لصالح التبني في حين امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت.