مصدر لـCNN: فرنسا تحتجز سفينة ترفع علم روسيا بالقناة الإنجليزية

بايدن يؤكد في خطابه: القوات الأمريكية لا ولن تنخرط في الصراع مع روسيا بأوكرانيا

بايدن يتوعد بوتين في خطابه: سيكون منبوذًا وسنتأكد من تكبد روسيا ثمنًا باهظًا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- احتجزت السلطات الفرنسية، السبت، سفينة تجارية ترفع العلم الروسي القناة الانجليزية، حسبما قال متحدث باسم القناة لشبكة CNN، للاشتباه بخرقها للعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وأضاف المتحدث في تصريح لـCNN أن السفينة التي تحمل اسم "البلطيق ليدر" ترفع العلم الروسي وهي سفينة تجارية تحمل سيارات أوقفها مسؤولون فرنسيون في القناة وأعيد توجيهها إلى ميناء بولوني.

وتابع المتحدث أن "مسؤولي الجمارك بدأوا عمليات تفتيش السفينة التي يشتبه في انتمائها إلى شركة استهدفتها العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا"، لافتا إلى أنه "تم فتح تحقيق من قبل الجمارك الفرنسية".

ويذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد أجرى، الخميس، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقا لبيان من قصر الإليزيه، داعيا إياه إلى وقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الفور.